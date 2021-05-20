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Общество

Роспотребнадзор обвинил власти Нижнего Новгорода в появлении незаконной свалки в Московском районе

02 июня 2021 18:32  [43] Общество

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьёва

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области возбудило в отношении нижегородской мэрии административное расследование по ч. 2. ст. 8.7 КоАП РФ - невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв.

В Росприроднадзоре пояснили, что в ходе планового осмотра территории территории бывшей воинской части на Московском шоссе, д. 345 сотрудники ведомства обнаружили незаконную свалку площадью около 7000 квадратных метров, на которой были складированы строительные отходы, старые пневматические покрышки и противогазы.

Данный участок находится в собственности администрации Нижнего Новгорода, поэтому именно ей придётся отвечать за нарушение природоохранного законодательства, поскольку хозяйственная деятельность на этой территории вызвала негативное воздействие на окружающую среду.

По предварительной информации, мусор свозили в это место, в том числе, в рамках работ по благоустройству и подготовке к празднованию юбилея города.

Инспекторы Росприроднадзора проанализируют документацию по муниципальным контрактам, чтобы оценить действия должностных лиц, допустивших образование стихийной свалки. Виновные будут привлечены к ответственности, заверили в ведомстве.

Инспекторы в ближайшее время произведут отбор проб почвы и отходов, а также уточнят площадь загрязненного участка и рассчитают ущерб, причинённый окружающей среде.

Напомним, более 40 нарушений природоохранного законодательства выявил Росприроднадзор на ПАО "ГАЗ". В частности, установлено, что предприятие нарушает условия действия разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу: например, зафиксировано превышение нормативов ПДК по алюминию до 104,3 раз.

Ранее также сообщалось, что оборудование по утилизации мусора смонтировано на Шуваловской свалке в Нижнем Новгороде. В настоящее время на полигоне проведены работы по устройству пунктов весового контроля и производственно-бытовой площадки, а также установлено видеонаблюдение.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Росприроднадзор Экология
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