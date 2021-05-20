Оборудование по утилизации мусора смонтировано на Шуваловской свалке Нижнего Новгорода Общество

Оборудование по утилизации мусора смонтировано на Шуваловской свалке Нижнего Новгорода, сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве экологии Нижегородской области.

Как отметил собеседник агентства, подрядчик - ООО "СитиЛюкс" в первом квартале 2021 года начал подготовительные работы.

В настоящее время на полигоне проведены работы по устройству пунктов весового контроля, производственно-бытовой площадки (в том числе под размещение оборудования), установлено видеонаблюдение. Техника готова в полном объеме, находится на объекте. На участке площадью 1200 кубометров дошли до проектной отметки, данный участок подготавливается под закладку рекультиванта. Данные работы продолжаются.

Отметим, что уже установлено оборудование по утилизации свалочных масс, осуществляется запуск процесса сепарации свалочных масс и обезвреживания грунта-рекультиванта.



Срок окончания рекультивации объекта не меняется.



На рекультивированных участках посадят траву, и через четыре года эту территорию передадут под целевое использование.

Как сообщалось ранее, в январе текущего года подрядчик приступил к подготовительным работам по ликвидации Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

"Работы выполняются в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Рекультивация одного из самых проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории города - Шуваловской свалки - позволит значительно изменить облик территории и улучшит экологическую обстановку", - сказал Глеб Никитин.

Полностью завершить ликвидацию свалки, площадь которой составляет около 17 гектаров, подрядчик должен в четвертом квартале 2022 года. Стоимость работ составит 1,23 миллиарда рублей, это средства из федерального и областного бюджетов.

Данная свалка является одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляет около 18 га, объем накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров.