Режим ЧС введен в Караулове, где фиксируются сходы грунта под жилыми домами Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Режим ЧС введен в Караулове с 1 июня, где фиксируются сходы грунта под жилыми домами. Об этом заявил начальник МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" Кстовского района Юрий Нагорный.

По его словам, все силы и средства подсистемы РСЧС Кстовского района приведены в режим повышенной готовности и в случае необходимости cмогут реагировать на возникающие в связи с провалом грунта ситуации оперативно.

Со 2 июня началась работа по расчистке русла оврага, проводятся мероприятия по вопросам отвода из каптажа.

"Сейчас идет прогноз на то, что ситуация будет остановлена. Но точных сроков еще нет. Это стихия, и как она себя поведет, предсказать тяжело", - резюмировал Юрий Нагорный.

Напомним, что новые сходы грунта под жилыми домами произошли в селе Караулово. Уже третий дом сполз в овраг.

Первый провал грунта в селе Караулово Кстовского района произошел 24 апреля. В результате были повреждены стены двух домов, один из которых был не жилым. В жилом доме зарегистрированы пятеро человек, но проживают двое и они сейчас находятся у соседей.