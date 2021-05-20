Разворотное кольцо построят на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде Бизнес

Проект планировки территории Фото: с сайта Архитектурного совета Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Разворотное кольцо планируется построить на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки Нижегородской области.

Комиссия одобрила заявку АО "Черниговская набережная" о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода в части смены зонирования.

Отметим, что представленная комиссии концепция развития Черниговской набережной предполагает повышение этажности территории. Вдоль набережной будет размещен комплекс зданий общественной и жилой функции.

Саму улицу планируется продлить до Молитовского моста, где и появится разворотное кольцо.

Концепцией также предусматривается приспособление разрушенного объекта культурного наследия - Городская водозаборная станция.

Напомним, в настоящее время АО "Бриджтаун Чайка" разрабатывает градостроительную документацию по ул. Черниговской - от переулка Мельничного до метромоста. Квартал после редевелопмента назовут Bridgetown "Чайка". Проект предполагает создание нового делового центра в городе – с офисами, жильем, кафе и ресторанами, смотровой площадкой, арт-объектами. Объекты культурного наследия сохранятся и получат новое назначение.

В феврале 2021 года архитектурный совет Нижегородской области одобрил строительство новых зданий в рамках редевелопмента ул. Черниговской в Нижнем Новгороде.