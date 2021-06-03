Глеб Никитин принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экономика и финансы" под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который занимает должность первого заместителя министра энергетики Российской Федерации.

Мероприятие прошло 3 июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глеб Никитин напомнил, что нижегородский регион является одним из пилотных для формирования заявок по инфраструктурным бюджетным кредитам (ИБК). Кроме того, область работает над вопросом применения механизма инфраструктурных облигаций. Благодаря этим проектам сформирована масштабная заявка на получение финансирования на ближайшие 10 лет в размере порядка 130 млрд рублей.

Кроме того, на заседании губернатор Нижегородской области озвучил предложения о рационализации ряда механизмов бюджетного финансирования инфраструктурных проектов.

Напомним, 24-й ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге 2-5 июня. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин губернатор планирует в его рамках подписать около 10 соглашений, в том числе о реализации инвестпроектов в Нижегородской области. Так, уже оформлено соглашение о сотрудничестве с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

Кроме того, Глеб Никитин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подписали соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и правительством региона.