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Нижегородская область и "Роскосмос" будут сотрудничать в развитии инновационной деятельности

03 июня 2021 13:55  [112] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) подписали соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и правительством региона.

Никитин заявил, что данное соглашение будет способствовать развитию инновационной деятельности на территории Нижегородской области, импортозамещению, а также популяризации космической деятельности.

"В Нижегородской области очень сильные вузы, создан Научно-образовательный центр мирового уровня, действует мощный IT-сектор. В ближайших планах – создание ИНТЦ "Квантовая долина". Нам важно, чтобы этот интеллектуальный потенциал реализовывался и в отечественной космонавтике", - рассказал губернатор.

"Роскосмос", в свою очередь, намерен оказывать поддержку для развития в нижегородском регионе системы подготовки высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности, а также организовать испытания российских технологий в области космической деятельности местными промпредприятиями, учреждениями науки и образовательными организациями. Госкорпорация также готова совместно с правительством Нижегородской области внедрять передовые технические и технологические решения.

Напомним, предыдущая встреча Рогозина и Никитина состоялась в феврале 2021 года. Тогда появилась информация, что на базе нижегородского планетария планируется создать Центр астрономии и космонавтики. Также сообщалось, что ГК "Роскосмос" хочет один из запусков ракет в 2021 году посвятить 800-летию Нижнего Новгорода.

24-й ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге 2-5 июня. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин губернатор планирует подписать около 10 соглашений, в том числе о реализации инвестпроектов в Нижегородской области. Так, уже подписано соглашение о сотрудничестве с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Роскосмос экономика
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