Антивандальные туалеты с пеленальными столиками появятся в парке “Швейцария”

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева
На территории нижегородского парка "Швейцария" будут установлены общественные туалеты, которыми с комфортом можно будет пользоваться круглогодично. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении по капитальному строительству Нижнего Новгорода.
В частности, на территории парка на протяжении трёх километров разместят 10 антивандальных клозетов.
В администрации планируют, что работать они будут круглогодично, поскольку в туалетах данной конструкции предусмотрено отопление.
Кроме того, в туалетных модулях имеются помещения для маломобильных граждан и пеленальные столы, отмечается в сообщении мэрии.
Ранее сообщалось, что безопасность в нижегородском парке "Швейцария" обеспечат более 150 камер видеонаблюдения и пост охраны. Также в парке установят "тревожные кнопки", а на территорию будет обеспечен быстрый въезд всех экстренных служб.
Напомним, работы в парке "Швейцария" проводятся в рамках крупнейшего проекта благоустройства в Нижнем Новгороде во время подготовки к 800-летию города. В парке реставрируют ограду, меняют дорожки и освещение, устанавливают павильоны с различным функционалом – спортивным, культурным и игровым.
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