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Общество

Антивандальные туалеты с пеленальными столиками появятся в парке “Швейцария”

03 июня 2021 18:09  [89] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

На территории нижегородского парка "Швейцария" будут установлены общественные туалеты, которыми с комфортом можно будет пользоваться круглогодично. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении по капитальному строительству Нижнего Новгорода.

В частности, на территории парка на протяжении трёх километров разместят 10 антивандальных клозетов.

В администрации планируют, что работать они будут круглогодично, поскольку в туалетах данной конструкции предусмотрено отопление.

Кроме того, в туалетных модулях имеются помещения для маломобильных граждан и пеленальные столы, отмечается в сообщении мэрии.

Ранее сообщалось, что безопасность в нижегородском парке "Швейцария" обеспечат более 150 камер видеонаблюдения и пост охраны. Также в парке установят "тревожные кнопки", а на территорию будет обеспечен быстрый въезд всех экстренных служб.

Напомним, работы в парке "Швейцария" проводятся в рамках крупнейшего проекта благоустройства в Нижнем Новгороде во время подготовки к 800-летию города. В парке реставрируют ограду, меняют дорожки и освещение, устанавливают павильоны с различным функционалом – спортивным, культурным и игровым.

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Теги:
Безопасность Благоустройство Парк Швейцария
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