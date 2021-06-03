Реставрация особняка купца Николая Бугрова в Нижнем Новгороде выполнена почти наполовину Общество

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НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Реставрация особняка Николая Бугрова, в котором располагается Детская художественная школа №1, выполнена уже практически на 50%. Об этом сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.

Данные работы проводятся в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

В департаменте уточнили, что наполовину уже выполнены ремонт кровли здания XIX века и внутренняя отделка помещений – коридоры, учебные классы, служебные помещения. Восстановление аутентичной потолочной лепнины и розеток в особняке у же находятся на стадии завершения. Главная лестница готова на 70%, а вот фасадные работы завершены лишь на четверть. Кроме того, будут проведены работы по реставрации окон и дверей, печей и паркета 1914 года.

Отмечается, что последний раз здание капитально ремонтировали в 1987 году, и с того времени многие конструктивные элементы пришли в негодность.

Директор Детской художественной школы № 1 Владимир Колесников рассказал, что объём работ в здании довольно большой, до сегодняшнего момента в особняке сохранились многие аутентичные предметы. Например, до наших дней сохранились два камина, созданные по заказу владельца дома и отделанные изразцами ручной работы, литые чугунные колонны, паркет стропильная система.

"Очень хочется, чтобы новый облик школы гармонично сочетался с неповторимым духом купеческого особняка конца XIX века", - отметил он.

Напомним, дом Н.А. Бугрова расположен на Нижне-Волжской набережной, д.14, здание является объектом культурного наследия регионального значения, примером эклектики в архитектуре зданий контор конца XIX – начала XX века. Объект входит в состав комплекса городской усадьбы Н.А. Бугрова, последнего представителя нижегородского предпринимательского рода Бугровых.

Здесь с 1889 по 1911 год жил купец 1-ой гильдии, мануфактор-советник, крупный хлебопромышленник, кавалер 4-х орденов и медалей Российской Империи, гласный городской Думы, известный своим меценатством Николай Бугров.

Электронный аукцион на выполнение работ по реставрации ОКН, был объявлен МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" в сентябре 2020 года.