Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Названы сроки строительства новых линий метро
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 04 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
04 июня 2021 12:25  [14] Еще 159 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
04 июня 2021 12:17  [41] Реставрация особняка купца Николая Бугрова в Нижнем Новгороде выполнена почти наполовину
04 июня 2021 11:44  [206] Написанная Александром Вайнбергом песня признана лучшей к 800-летию Нижнего Новгорода
04 июня 2021 10:58  [112] "Программа "Городская среда" позволяет свести воедино разные точки зрения на благоустройство", - Евгений Люлин
04 июня 2021 10:53  [101] Заменено асфальтовое покрытие на дороге "Красные Баки – Варнавино - Ветлуга"
04 июня 2021 10:41  [102] Более 17 тысяч пользователей зарегистрировались в личном кабинете "Теплоэнерго"
04 июня 2021 09:29  [273] НОФ меняет принцип снабжения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
04 июня 2021 09:12  [150] Прямой автобус до Ново-Автозаводского кладбища отменен
03 июня 2021 20:28  [267] Почти 110 населённых пунктов Нижегородской области посетили "Поезда здоровья" с апреля
03 июня 2021 19:10  [365] Международный форум им. Сахарова "Мир через полвека" объединит лучших футурологов мира на нижегородском стенде ПМЭФ-2021
Общество

Реставрация особняка купца Николая Бугрова в Нижнем Новгороде выполнена почти наполовину

04 июня 2021 12:17  [41] Общество

Фото: Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Реставрация особняка Николая Бугрова, в котором располагается Детская художественная школа №1, выполнена уже практически на 50%. Об этом сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.

Данные работы проводятся в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

В департаменте уточнили, что наполовину уже выполнены ремонт кровли здания XIX века и внутренняя отделка помещений – коридоры, учебные классы, служебные помещения. Восстановление аутентичной потолочной лепнины и розеток в особняке у же находятся на стадии завершения. Главная лестница готова на 70%, а вот фасадные работы завершены лишь на четверть. Кроме того, будут проведены работы по реставрации окон и дверей, печей и паркета 1914 года.

Отмечается, что последний раз здание капитально ремонтировали в 1987 году, и с того времени многие конструктивные элементы пришли в негодность.

Директор Детской художественной школы № 1 Владимир Колесников рассказал, что объём работ в здании довольно большой, до сегодняшнего момента в особняке сохранились многие аутентичные предметы. Например, до наших дней сохранились два камина, созданные по заказу владельца дома и отделанные изразцами ручной работы, литые чугунные колонны, паркет стропильная система.

"Очень хочется, чтобы новый облик школы гармонично сочетался с неповторимым духом купеческого особняка конца XIX века", - отметил он.

Напомним, дом Н.А. Бугрова расположен на Нижне-Волжской набережной, д.14, здание является объектом культурного наследия регионального значения, примером эклектики в архитектуре зданий контор конца XIX – начала XX века. Объект входит в состав комплекса городской усадьбы Н.А. Бугрова, последнего представителя нижегородского предпринимательского рода Бугровых.

Здесь с 1889 по 1911 год жил купец 1-ой гильдии, мануфактор-советник, крупный хлебопромышленник, кавалер 4-х орденов и медалей Российской Империи, гласный городской Думы, известный своим меценатством Николай Бугров.

Электронный аукцион на выполнение работ по реставрации ОКН, был объявлен МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" в сентябре 2020 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800 летие Дом Бугрова окн
Поделиться:
Новости по теме
30 октября 2017 14:28  [972] Нижегородская администрация почти в два раза снизила стоимость доли в ОКН "Жилой дом Бугрова"
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph