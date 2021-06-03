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Общество

Евгений Люлин посетил с рабочим визитом Тоншаевский район

04 июня 2021 13:37  [125] Общество

Фото: пресс-служба парламента

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 3 июня посетил с рабочим визитом Тоншаевский район. Об этом сообщили в парламенте.

Согласно информации, Евгений Люлин посетил тоншаевскую среднюю школу, территория которой была благоустроена в этом учебном году и детскую площадку в поселке Пижма, модернизированную к 100-летию населенного пункта, которое будет отмечаться в 2023 году. Также председатель Заксобрания осмотрел производственные мощности трех деревообрабатывающих предприятий. В их числе "Фанпром" - компания по производству фанеры и "Антел" - предприятие, специализирующееся на производстве детской мебели.

"Производственные площадки, которые мы посетили сегодня, показывают хороший уровень развития. Особо хочу отметить предприятие по изготовлению фанеры, которое несколько лет назад производило 1 тысячу тонн продукции в год, а сегодня – уже 4 тысячи. Мебельное производство также приятно удивило качеством изделий и высоким уровнем культуры производства", - подчеркнул председатель регионального парламента.

Кроме того, Евгений Люлин осмотрел аварийный мост через реку Пижму. По итогам визита было принято решение взять под особый контроль разработку проектной документации и последующее ведение работ по строительству нового моста.

"Порадовало принятое решение по строительству нового моста через Пижму, этот вопрос очень долгое время оставался без ответа. Как мы видим, рабочий визит в муниципалитеты – это всегда хорошая возможность узнать о достижениях и результатах, а также об имеющихся проблемах на местах", - отметил Евгений Люлин.

Также председатель Заксобрания Нижегородской области, посетив несколько населенных пунктов, отметил высокий уровень культуры местных жителей, заботящихся о своей родной земле посредством комплексного благоустройства территорий – от клумб до детских спортивных площадок, что является примером для многих муниципалитетов.

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Теги:
Законодательное собрание Тоншаевский район
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