Организация дорожного движения изменена на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта google.ru/maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Организация дорожного движения изменена на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

Речь идет о выделении дополнительных полос движения для автомобилистов, поворачивающих налево на улицу Богдановича при движении со стороны поселка Афонино, и на улицу Академическую - при движении в сторону выезда из города.

Юрий Шалабаев отметил, что увеличение количества полос движения стало возможным, благодаря проведенной реконструкции участка Казанского шоссе длиной 200 м на подходе к пересечению с улицей Богдановича, а также нанесению дорожной разметки по новой схеме.

Напомним, что почти 1 млрд рублей выделен на ремонт дорог в рамках проекта "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде в текущем году.

Ранее сообщалось, что рекордное количество разметки будет нанесено в Нижнем Новгороде в этом году.