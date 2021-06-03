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Организация дорожного движения изменена на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.
Речь идет о выделении дополнительных полос движения для автомобилистов, поворачивающих налево на улицу Богдановича при движении со стороны поселка Афонино, и на улицу Академическую - при движении в сторону выезда из города.
Юрий Шалабаев отметил, что увеличение количества полос движения стало возможным, благодаря проведенной реконструкции участка Казанского шоссе длиной 200 м на подходе к пересечению с улицей Богдановича, а также нанесению дорожной разметки по новой схеме.
Напомним, что почти 1 млрд рублей выделен на ремонт дорог в рамках проекта "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде в текущем году.
Ранее сообщалось, что рекордное количество разметки будет нанесено в Нижнем Новгороде в этом году.
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