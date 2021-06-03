Правительство Нижегородской области предложило увеличить количество съездов с трассы М-12 на региональные дороги Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Правительство Нижегородской области считает целесообразным увеличить количество примыканий региональных дорог к скоростной магистрали М-12. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на стратсессии "Развитие транспортной инфраструктуры: курс на эффективность" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Согласно действующему проекту магистрали, запланировано четыре съезда: два - на территории Нижегородской области, один – во Владимирской и еще один – в Республике Чувашия.

В Нижегородской области транспортные развязки предусмотрены на пересечении с трассой Р-158 Нижний Новгород – Саратов и автодорогой Работки – Порецкое. Расстояние между этими развязками составляет 103 км.

Поскольку транспортный поток от М-12 к областному центру пойдёт, в основном, по трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов, то на пересечении автодорог предусмотрена многоуровневая развязка.

Для этого участок трассы Р-158 протяжённостью 57 км планируют расширить до четырёх полос, причём правительство региона намерено провести эти работы к 2024 году.

Морозов также рассказал, что в 2021 году будет завершено строительство транспортной развязки в Ольгине, а для дальнейшего перераспределения потоков планируется строительство дублера проспекта Гагарина.

По словам замгубернатора, организация дополнительных съездов с магистрали М-12 на привлекательные для туристов направления и развитие придорожного сервиса помогут значительно увеличить туристский трафик.

"Трасса пройдет по территории нашего региона рядом с привлекательными для туристов местами и объектами. Это и сейчас точки притяжения туристов - поломническо-туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров, Ичалковские пещеры, Большое Болдино с родовым имением Пушкина, в Выксе - индустриальный парк "Баташев", - сказал Сергей Морозов.

Напомним, трасса М-12 "Москва – Казань" протяженностью 794 км – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай". Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Месяц назад Главгосэкспертиза одобрила подготовительные работы на 4 этапе трассы М-12 "Москва – Казань".

Также сообщалось, что Госкомпания "Автодор" построила специальной полигон для испытания шумозащитных экранов для трассы М-12.