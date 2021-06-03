Нижегородская область создаст онлайн-площадку для поддержки малого и среднего бизнеса Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов подписали на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) соглашение о сотрудничестве при использовании онлайн-платформы для оказания помощи малому и среднему предпринимательству (МСП). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о планах использования платформы фасттрек.рф в качестве основы для разработки портала для предпринимателей в нашем регионе.

Проект фасттрек.рф создан при участии Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан и направлен на быстрое решение проблем, связанных с оказанием помощи малому и среднему бизнесу Татарстана. Создание этого интернет-портала позволило значительно сократить время получения услуг и мер поддержки от государства и практически исключить бюрократические издержки. Благодаря интернет-платформе бизнес получает все меры финансовой поддержки в "один клик".

Андрей Саносян добавил, что Нижегородская область активно применяет онлайн-инструменты для общения с бизнесом. В 2020 году в 31 муниципалитете в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" открылись филиалы центра "Мой бизнес".

"Это первая инстанция, в которую стоит обращаться нижегородцам по любым вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности. Работая по принципу одного окна, они организовали консультации для предпринимателей и предлагали комплексные предложения о мерах поддержки, действующих в нашем регионе», - добавил Андрей Саносян.

Внедрение единой онлайн-платформы облегчит представителям бизнеса взаимодействие с органами власти. Это будет способствовать улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в Нижегородской области, уверен чиновник.

Напомним, Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), разделив 6 место с ханты-Мансийским автономным округом. Согласно данным, Нижегородская область поднялась на 64 позиции с 2018 года, заняв 6 место из 85 регионов. В 2020 году область находилась на 18 месте, а в 2019 - на 57.

Ранее сообщалось, что с 23 по 25 июня на Нижегородской ярмарке состоится VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России".