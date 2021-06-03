Хакатон по искусственному интеллекту и хакатон Health&Science конкурса "Цифровой прорыв" пройдут в Нижнем Новгороде в июне Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

С 18 по 20 июня 2021 года в на стадионе "Нижний Новгород" пройдут сразу два конкурса в области цифровой экономики: первый в России хакатон по искусственному интеллекту и хакатон Health&Science конкурса "Цифровой прорыв", посвященный развитию медицины, здравоохранения и науки. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Столица Приволжья примет Хакатон Health&Science конкурса "Цифровой прорыв" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Общий призовой фонд хакатона – 4,5 млн рублей. Финалисты будут решать задачи от госучреждений и бизнеса, а лучшие проекты в дальнейшем будут внедрены и реализованы. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Параллельно, в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" пройдёт первый в России хакатон по искусственному интеллекту. Участвовать в нем могут студенты и IT-специалисты в составе команд от 3 до 5 человек. Призовой фонд хакатона – до 400 тысяч рублей. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также рассказал, что с 23 по 25 июня на Нижегородской ярмарке состоится VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России".

"В июне наш город станет настоящей столицей цифровой экономики", - сообщил он.

Никитин добавил, что на данный момент Нижегородская область – один из регионов-лидеров в сфере развития IT-технологий: в регионе работают как представители мировых IT-гигантов, так и местные компании. И власти заинтересованы в том, чтобы использовать этот потенциал и в развитии других сфер. В частности, цифровые технологии оказались незаменимы в медицине и науке в период пандемии.

В планах у правительства - создание IT-факультета и IT-кампуса в Нижнем Новгороде в рамках реализации проекта высокотехнологичного квартала.

Напомним, команда программистов AVM Technology из Нижнего Новгорода заняла третье место в финале Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Нижегородцы придумали VR-платформу, которая в игровой форме помогает детям определиться с профессией и получить нужные навыки.