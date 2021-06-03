Стали известны данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 5 июня Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 5 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 159 новых случаев заболевания.

По данным на 5 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 118 881 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 067 (вчера - 2 017).

Отметим, что 113 110 жителей региона уже вылечились от COVID-19. В том числе за последние сутки было выписано 102 человека.



Одиннадцать случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3704.

Коэффициент распространения инфекции 5 июня составляет 1.09 (вчера - 1.02).

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 743 500 человек.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

Так, 27 мая было увеличено число разрешенных посетителей музеев до 100 человек. Площадь на одного посетителя музея и зоопарка теперь составляет 5 кв. метров, а не 10 кв. метров, как это было ранее.

Кроме этого, число одновременно занимающихся в секциях дополнительного образования и спортивной подготовки в помещениях увеличивается с 15 до 30 человек. На открытых площадках их число увеличивается с 25 до 50 человек.