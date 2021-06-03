Несколько КАМАЗов мусора вывезли с берегов Ковы по итогам экосубботника Общество

Фото: Нижегородский водоканал

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

На берегах реки Ковы в районе улицы Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде состоялся экосубботник. В нём приняли участие сотрудники Нижегородского водоканала, представители администрации, активисты проекта "Чистая страна" партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии", а также неравнодушные жители. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Выбранный участок расположен в районе пешеходного моста рядом с гаражным массивом. Здесь обнаружилось много бытового и крупногабаритного мусора. Так, из реки сотрудники водоканала вручную и с помощью спецтехники вытащили старые покрышки, запчасти, строительные материалы и даже обломки старой пластиковой лодки. В итоге было собрано четыре КАМАЗа мусора, который был вывезен на свалку.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов, который принял участие в работах, рассказал, что место субботника выбрано не случайно. Мост через Кову соединяет Советский и Нижегородский районы, и им пользуется большое количество местных жителей.

"Конечно, работы в данной местности еще очень много. Однако на сегодняшний день мы уже видим первые результаты, которые не могут не радовать как нас, так и местных жителей", - добавил Андрей Тарасов, региональный координатор партпроекта "Чистая страна".

Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков также сообщил, что на данном участке через реку проходят коммуникации, находящиеся на обслуживании Нижегородского водоканала, и компании важно, чтобы территория вокруг трубопроводов была очищена для беспрепятственного обслуживания сетей.

"Кроме того, малые реки Нижнего Новгорода впадают в Оку и Волгу, из которых осуществляется водозабор нашими водопроводными станциями. А значит мы все заинтересованы, чтобы они были чистыми", - заявил Марков.

Напомним, Нижегородская область вошла в ТОП-10 самых активных регионов всероссийской акции "ГЕН уборки", которая проходила в рамках сразу двух национальных проектов - "Экология" и "Жилье и городская среда".