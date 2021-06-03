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Экономика

Нижегородский НОЦ начал разработку проектов в области животноводства и растениеводства

07 июня 2021 14:15  [126] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) начал разработку агроэкологических проектов для сельского хозяйства. Об этом рассказал директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин на совещании по вопросам агроэкологического проектирования.

"Агроэкологическое проектирование – новое направление для НОЦ. Мы делаем только первые шаги в этой сфере. Разрабатываемые нами проекты направлены на укрепление и развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", - заявил Игорь Федюшкин.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Илья Храмов отметил, что внедрение современных технологий способствует устойчивому развитию сельского хозяйства, поскольку они помогают снижать себестоимость производства, увеличивать производительность и улучшать качество продукции. А внедрить новейшие технологии, раскрыть потенциал новых сортов сельскохозяйственных культур и генетические возможности животных, невозможно без комплексного научного сопровождения.

"Считаем, что привлечение компетенций научного сообщества позволит повысить эффективность сельхозпроизводства", - отметил замминистра сельского хозяйства.

Руководитель направления агроэкологического проектирования АНО "Нижегородский НОЦ" Александр Самоделкин подробнее рассказал о планах.

В частности, ПИМУ совместно с НГСА занимаются разработкой проекта по созданию центра селекции, генетики и разведения геномного крупного рогатого скота на базе агрохолдинга «Гранд-НН». Это позволит проводить качественную селекционную работу, вовремя выявлять заболевания у животных и увеличивать их продуктивность.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева и Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева работают над созданием центра лубяных культур на производственных площадках агрофирмы «Весна». Данный центр будет заниматься вопросами глубокой переработки технической конопли.

Филиал "Федерального аграрного научного центра Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого" создает проект по созданию селекционного центра растениеводства. Центр будет проводить мониторинг растений в северных районах области: изучать приживаемость сортов, урожайность, и выводить наиболее устойчивые для этих территорий сорта.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу обеспечить независимость и конкурентоспособность нижегородского агропромышленного комплекса за счёт создания условий для развития научно-технической деятельности, продвижения нижегородских технологий, продукции, товаров и услуг.

Напомним, 20 мая 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил основные направления работы Нижегородского НОЦ в рамках заседания совета научно-образовательных центров мирового уровня. Как отметил глава региона, Нижегородский научно-образовательный центр включает в себя 29 участников (шесть университетов, пять научных организаций, 17 предприятий, одну управляющую компанию), реализующих более 100 проектов совместно с более чем 70 организациями-партнерами. Контур деятельности центра - более 10 регионов России и несколько зарубежных стран.

Ранее сообщалось, что НОЦ заключил соглашение о сотрудничестве с Институтом российских и евразийских исследований (ИЦРИ) Уппсальского университета Швеции. Сотрудничество будет осуществляться в области научной и образовательной сферы по социогуманитарному направлению.

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Теги:
Нацпроект НОЦ Сельское хозяйство
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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