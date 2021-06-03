Завод по изготовлению металлической профильной трубы построят в Сормовском районе к 2024 году Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Совет по земельным отношениям 4 июня одобрил 16 заявок на участки для реализации инвестпроектов в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Если все 16 инвестпроектов будут реализованы, то будет создано около 145 новых рабочих мест, отметили в правительстве.

Крупнейший проект, рассмотренный на на заседании, представило ООО "ПКФ Микротон". Ему одобрена заявка на участок площадью 10 тыс. кв. м под строительство завода по изготовлению металлической профильной трубы в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Уточняется, что объем инвестиций составит порядка 258 млн рублей. Завод планируют возвести за 3 года.

Кроме того, на заседании была одобрена заявка ООО "Трансметалл" на участок 11,3 тыс. кв. м под строительство производственного комплекса металлоштампа. Земля была выделена в городском округе города Бор. Заявленный объем инвестиций составляет 95 млн рублей. Компания намерена реализовать проект за 8 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что электрометаллургический комплекс "Эколант" стоимостью около 150 млрд рублей построят в Выксе. Строительство будет осуществляться по специальному инвестиционному контракту.