Электрометаллургический комплекс "Эколант" построят в Выксе по специнвестконтракту Экономика

Фото: Кирилл Мартынов, Pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Электрометаллургический комплекс "Эколант" стоимостью около 150 млрд рублей построят в Выксе по специальному инвестиционному контракту. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.



Соответствующий документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме статс-секретарем - заместителем министра промышленности и торговли РФ Виктором Евтухов, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, главой г.о.г. Выкса Владимиром Кочетковым и директором ООО "Эколант" Андреем Кухно.



На подписании также присутствовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и инициатор проекта "Эколант" - председатель совета директоров АО "ОМК" Анатолий Седых.



Специальный инвестиционной контракт заключается на 20 лет.



Согласно документу, ООО "Эколант" реализует масштабный проект с использованием современных технологий и получает налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, а также гарантии стабильности условий работы. Льготы будут действовать весь период действия контракта, начиная с момента возникновения налогооблагаемой базы.



Отмечается, что это первый проект в Нижегородской области, который реализуют с помощью механизма СПИК 2.0.



Ожидается, что эффекты для бюджетов от реализации проекта металлургического комплекса появятся уже на этапе строительства.



Так, за счет его масштабности и вовлечения большого количества подрядчиков и поставщиков оборудования только в период действия СПИКа объем их налоговых отчислений превысит 30 млрд рублей.



"Электрометаллургический комплекс "Эколант" - это по-настоящему мировой проект, потому что технология DRI - это технология будущего металлургии, учитывающая все требования к экологичности, уменьшению углеродного следа, которые сейчас предъявляются к производствам и о которых в своем послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин", - сказал Глеб Никитин.



""Эколант" - первый подобный проект в Европе. То, что сегодня был подписан этот специнвестконтракт, еще раз подтверждает намерения государства оказать всю возможную поддержку бизнесу, нацеленному на работу в рамках новых принципов экономической политики, учитывающих современные тенденции и технологии", - добавил он.



Губернатор подчеркнул, что запуск "Эколанта" обеспечит увеличение до 5% внутреннего валового продукта региона.



"Эти средства пойдут, в частности, на строительство дорог, благоустройство, ремонт школ и больниц. Кроме того, в строительстве завода будет задействовано около 2000 человек, а после запуска производства там будет трудиться на постоянной основе около 700 специалистов с достойным уровнем заработной платы, что также крайне важно", - отметил Глеб Никитин.



Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году.



"Благодарю правительство России, Минпромторг России и правительство Нижегородской области за всестороннюю поддержку нашего проекта. Проект "Эколант" - один из самых масштабных в металлургии России за последние десять лет. С технологической и экологической точки зрения он уникален", - сказал на церемонии подписания Анатолий Седых.



"Финансирование проекта - полностью российское. Его предоставил синдикат из трех российских банков: ВЭБ.РФ, Сбер и банк "Открытие". Причем сделано это в кратчайшие сроки, и мы за это им очень благодарны. Принимая решение о старте проекта, мы, конечно же, очень рассчитывали на получение СПИК 2.0. Он делает наш проект более устойчивым. И сегодня, пользуясь этим замечательным поводом, хотим поблагодарить правительство России, которое создало такой действенный инструмент поддержки инвестиций. У нас накоплен огромный опыт осуществления масштабных инвестпроектов, поэтому я уверен в успешной реализации "Эколанта"", - заявил он.



Помимо самого электрометаллургического комплекса, проект включает создание всей сопутствующей инфраструктуры.



Ранее, во время своего визита в Нижегородскую область, с проектом строительства завода "Эколант" ознакомился министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.