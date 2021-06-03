Правила пользования платными парковками в Нижнем Новгороде предлагается изменить Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правила пользования платными парковками в Нижнем Новгороде предлагается изменить. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно информации, в ходе заседания комитета по транспорту и дорожному хозяйству 7 июня депутаты обсудили изменения в закон "Об организации дорожного движения на автомобильных дорогах Нижегородской области".

В частности, законопроектом предполагается увеличить период бесплатного пользования платными парковками в будние дни на один час (с 20:00 до 08:00).

Кроме этого, предлагается установить право бесплатного пользования платной парковкой в течение первых 15 минут. Также предусматривается выделение на платных парковках мест для бесплатной стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами (перевозящих инвалидов).

Для владельцев электромобилей платная парковка также станет бесплатной. Отметим, что на сегодняшний день в регионе зарегистрированы 68 электрических автомобиля.

"Платные парковки – одна из важнейших составляющих транспортной системы. Они являются механизмом регулирования трафика за счет изменения транспортного поведения людей. Однако и здесь необходимы послабления. К примеру, что касается инвалидов, дефицит машиномест часто приводит к серьезным разногласиям", - сказал председатель профильного комитета Владимир Солдатенков, комментируя итоги заседания.

Напомним, что в настоящее время платные парковки организованы у Московского вокзала, у здания Нижполиграфа, на ул. Рождественской и на ул. Максима Горького. Они изначально организовывались как платные, но не всегда работали. Сейчас их работа должна быть стабильной.

В дальнейшем в регионе в 2022 году планируется ввести сеть платных парковок открытого типа. Она предусматривает организацию 7 400 машиномест, из которых не менее 10% отдадут под места для инвалидов. В городе будет установлено 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнена разметка и установлены знаки по 119 адресам.