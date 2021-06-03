Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Названы сроки строительства новых линий метро
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 08 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 июня 2021 18:00  [1] Второй фирменный магазин "Нижний 800" открылся в преддверии Дня города
07 июня 2021 17:54  [45] Мясные полуфабрикаты с антибиотиком обнаружили в Нижегородской области
07 июня 2021 17:01  [77] ЕГЭ по русскому языку в Нижегородской области прошло без нарушений
07 июня 2021 16:53  [103] Движение транспорта временно приостановят на ул. Стрелка в Нижнем Новгороде
07 июня 2021 16:31  [91] Более 8 200 выпускников нижегородских школ сдавали ЕГЭ по математике
07 июня 2021 16:14  [195] Правила пользования платными парковками в Нижнем Новгороде предлагается изменить
07 июня 2021 15:08  [140] Инклюзивный конкурс "Я художник - я так вижу" стартовал в Нижегородской области
07 июня 2021 14:40  [247] Правила содержания дорог в зимний период изменятся в Нижегородской области
07 июня 2021 14:12  [124] Более 30 нижегородских компаний вошли в совет бизнеса по вопросам инвалидности
07 июня 2021 13:10  [162] Несколько КАМАЗов мусора вывезли с берегов Ковы по итогам экосубботника
Общество

Правила пользования платными парковками в Нижнем Новгороде предлагается изменить

07 июня 2021 16:14  [195] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правила пользования платными парковками в Нижнем Новгороде предлагается изменить. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно информации, в ходе заседания комитета по транспорту и дорожному хозяйству 7 июня депутаты обсудили изменения в закон "Об организации дорожного движения на автомобильных дорогах Нижегородской области".

В частности, законопроектом предполагается увеличить период бесплатного пользования платными парковками в будние дни на один час (с 20:00 до 08:00).

Кроме этого, предлагается установить право бесплатного пользования платной парковкой в течение первых 15 минут. Также предусматривается выделение на платных парковках мест для бесплатной стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами (перевозящих инвалидов).

Для владельцев электромобилей платная парковка также станет бесплатной. Отметим, что на сегодняшний день в регионе зарегистрированы 68 электрических автомобиля.

"Платные парковки – одна из важнейших составляющих транспортной системы. Они являются механизмом регулирования трафика за счет изменения транспортного поведения людей. Однако и здесь необходимы послабления. К примеру, что касается инвалидов, дефицит машиномест часто приводит к серьезным разногласиям", - сказал председатель профильного комитета Владимир Солдатенков, комментируя итоги заседания.

Напомним, что в настоящее время платные парковки организованы у Московского вокзала, у здания Нижполиграфа, на ул. Рождественской и на ул. Максима Горького. Они изначально организовывались как платные, но не всегда работали. Сейчас их работа должна быть стабильной.

В дальнейшем в регионе в 2022 году планируется ввести сеть платных парковок открытого типа. Она предусматривает организацию 7 400 машиномест, из которых не менее 10% отдадут под места для инвалидов. В городе будет установлено 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнена разметка и установлены знаки по 119 адресам.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Парковка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph