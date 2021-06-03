Мясоперерабатывающий завод планируется построить в Вадском районе Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Проект планирует реализовать ООО "Правдинское Свино Производство – 2" (входит в норвежскую группу Russia Baltic Pork Invest, основным владельцем которой является тайский инвестфонд Charoen Pokphand Foods).

Объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей.

В настоящее время проект находится в стадии разработки проектно-сметной документации. Ввод в эксплуатацию производства запланирован на конец 2023 года, выход на полную мощность – в 2024 году.

"Планируемая мощность первой очереди составит порядка 1,2 млн голов свиней в год, с последующим расширением производства до 2 млн голов свиней в год", - сообщили в министерстве.

В результате будет создано около 500 новых рабочих мест для жителей региона.

Известно, что предприятие будет перерабатывать сырье со всех свинокомплексов Нижегородской области.

Напомним, что сейчас в регионе уже реализованы проекты по строительству свиноводческих комплексов ООО "ННПП" и ООО "ННПП-2" (входят в RBPI Group) в Вадском и Большемурашкинском муниципальном районе Нижегородской области.

Также на данный момент ООО "Правдинское Свино Производство – 2" (входит в RBPI Group) реализует новые проекты по строительству двух аналогичных свиноводческих комплексов в Ардатовском и Сергачском муниципальных районах Нижегородской области.