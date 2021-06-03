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Общество

Администрация Нижнего Новгорода продает право заключения договоров аренды общественного туалета на Б.Покровской

08 июня 2021 11:48  [3] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода объявила аукцион по продаже права на заключение договоров аренды помещения общественного туалета на ул. Большой Покровской, 19/6. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города.

Аукцион запланирован на 18 июня 2021 года. Торги организованы с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме на площадке www.etp-torgi.ru.

Согласно документации, срок аренды составит пять лет. Целевое назначение объекта обозначено как туалет.

"В соответствии с условиями договора аренды, заключенного по результатам торгов, обязанности по ремонту и содержанию объекта будут возложены на арендатора", - пояснили в КУГИ администрации Нижнего Новгорода.  

Ранее администрация Нижнего Новгорода заявляла о намерении заключить концессионное соглашение на реконструкцию данного туалета.

Напомним, в 2019 году готовность возродить стационарный общественный туалет, который существовал на ул. Б.Покровской в советское время, высказывало АО "Нижегородский водоканал". Тогда были внесены изменения в программу приватизации муниципального имущества, согласно которым он был передан в уставный капитал предприятия.

В январе 2021 года Дума Нижнего Новгорода поддержала принятие общественного туалета на улице Большой Покровской обратно в собственность города.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Имущество
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