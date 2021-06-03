Помощь онлайн от психолога

Эффективная психотерапия должна основываться на длительных отношениях с психологом. Регулярные встречи и работа над проблемами во время индивидуальных посещений призваны помочь в достижении цели, поставленной пациентом. Однако бывают ситуации, когда невозможно связаться со специалистом лично, поэтому была введена система психологическая помощь онлайн. Это делается для того, чтобы помочь новым пациентам установить первый контакт с психиатром или терапевтом и позволить продолжить запланированные встречи.

Кому нужна онлайн-консультация?

Времена продолжающейся пандемии вынудили многих людей оставаться дома, чтобы обезопасить себя. Такая ситуация может негативно сказаться на психическом здоровье и самочувствии и препятствовать продолжению лечения в специализированных клиниках.

Чтобы решить проблемы пациентов, была запущена система онлайн-консультаций. Вы можете записаться на прием к психиатру или психотерапевту в удобное время и прийти на встречу через Skype или по телефону.

Онлайн-консультация также является решением для людей, которые нуждаются в психологической поддержке, но опасаются начать терапию. Онлайн-встреча с психологом может стать первым шагом к борьбе за свое здоровье и благополучие. Эта форма снижает страх прямого контакта и позволяет лучше подготовиться к личному посещению, сводя к минимуму стресс и дискомфорт пациентов.

Интернет-психолог для детей и подростков

Каждый из нас каждый день борется с меньшими и большими проблемами. Ответственность, которая требуется от взрослых людей, предполагает преодоление множества трудностей. В спешке с повседневными обязанностями легко забыть, что проблемы затрагивают людей любого возраста, даже самого молодого. Хотя детские заботы отличаются от наших, их не следует недооценивать. В случае незначительных вопросов все, что вам нужно, - это хороший совет и родительские объятия, но есть и более серьезные проблемы. Их быстрое решение часто позволяет избежать последствий в будущей, взрослой жизни наших учеников. Детский психолог онлайн может помочь.

Что такое онлайн помощь?

Люди, которые не хотят или не могут участвовать в личной встрече со специалистом, могут воспользоваться онлайн-визитом. Онлайн-психологи проводят удаленные консультации в режиме реального времени или по электронной почте. Как правило, терапия проводится через программу видеочата, которая дает возможность прямого разговора. Пациенты также могут воспользоваться услугами онлайн-психотерапевта, отправив электронное письмо с описанием своей проблемы. Эта форма рекомендуется людям, у которых есть сомнения и опасения по поводу прямого контакта со специалистом. Это может быть введение в онлайн-психиатрическую помощь и продолжение лечения дистанционно или лично.

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