Отель во Владимире

Каждый город России таит свои тайны и чудесен по-своему. Но, особое внимание стоит обратить на Владимир. Когда-то он считался столицей. Могучий и великий, красивый и древний и по сей день привлекает туристов. Приезжают сюда не только россияне. Те, кто отправляется в тур по «Золотому кольцу» обязательно посещают столицу Руси.

Владимир был центром до тех пор, пока не возвысилась Москва. Подтверждения этому есть и памятники архитектуры удалось сохранить и по сей день. В городе немало соборов, которые были построены еще в 12-м веке. Есть и древние монастыри. Все эти памятники входят в число достопримечательностей, которые считаются наследием ЮНЕСКО.

Те, кто собирается приехать сюда, могут обратить внимание на отель в центре Владимира vsloboda.ru. Исторический центр действительно интересен. Он расположился на холме, который возвышается над Клязьмой. Подняться сюда стоит каждому. Складывается впечатление, что каждая травинка и каждый камень помнит время правления великих князей Руси.

Обязательно стоит обратить внимание и на памятники архитектуры, которые были построены позднее, когда Владимир перестал быть столицей Руси. Строили много всего интересного и в 20-м веке. Большое количество музеев, усадьбы, старинные парки и площади. Все это красивый и величественный город, который продолжает жить и будет существовать еще не одно столетие.

Интересные места, на которые стоит обязательно посмотреть

Кузница Бородиных

Если хочется посмотреть, как работали кузнецы, то обязательно стоит взглянуть на мастерскую Бородиных. Тут же можно посмотреть и на выставку декоративно-прикладного искусства. Сотрудники увлекательно и интересно расскажут о кузнечном деле. Каждый желающий может попробовать себя в роли кузнеца.

Местные мастера и по сей день умеют работать по старинным технологиям. Они с удовольствием поделятся секретами и расскажут, как добыть жар из печи. А также покажут, что можно сделать из железа. В умелых руках кусок железа может с легкостью превратиться в красивый сувенир.

Успенский Собор

Этот памятник архитектуры считается древним, и местные жители с трепетом относятся к нему. Считается, что построен он был примерно в 12-м веке. Еще до монгольского нашествия храм возвели и отнести его к белокаменному зодчеству.

Пока про Москву знали единицы и не были известны церкви белокаменной, Успенский Собор Владимира считался главным. Именно тут принимали венец цари, венчались не только князья, но и простые граждане.

Уникальность его заключается в том, что и по сей день удалось сохранить фрески Андрея Рублева.

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