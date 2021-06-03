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Еще 19 нижегородцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 167 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 9 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 163 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции 9 июня составляет 1.08 (вчера также - 1.08).

По данным на 9 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 119 530 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 204 (вчера - 2 174).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 113 564 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 118 человек, а 19 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 762.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 755 167 человек, в том числе за последние сутки протестированы 5 557 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

Так, 27 мая было увеличено число разрешенных посетителей музеев до 100 человек. Площадь на одного посетителя музея и зоопарка теперь составляет 5 кв. метров, а не 10 кв. метров, как это было ранее.

Кроме этого, число одновременно занимающихся в секциях дополнительного образования и спортивной подготовки в помещениях увеличивается с 15 до 30 человек. На открытых площадках их число увеличивается с 25 до 50 человек.

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Теги:
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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