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Спорт

Реконструкция нижегородского стадиона "Водник" запланирована на 2022-2023 годы

09 июня 2021 12:36  [131] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реконструкция стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде запланирована на 2022-2023 годы. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в департаменте физической культуры и спорта администрации города.

В настоящее время департамент занимается подготовкой конкурсной документации для определения подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию. Планируется, что проект по реконструкции стадиона будет готов в 2021 году.

Как рассказали в департаменте, в рамках реконструкции будет произведена замена покрытия футбольного поля и беговых дорожек, построены крытые футбольные и хоккейные площадки, восстановлен теннисный корт, проведено благоустройство и озеленение территории стадиона.

"После реконструкции стадион сохранит свое первоначальное назначение (проведение занятий по различным видам спорта среди воспитанников муниципального бюджетного учреждения спортивная школа "Водник"), а также будет местом для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом для всех категорий жителей города", - говорится в сообщении.

Напомним, что в марте текущего года на проектно-изыскательские работы по реконструкции стадиона "Водник" из городского бюджета было выделено 13,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода достигла соглашения с правительством Нижегородской области о включении объекта в адресно-инвестиционную программу. Это будет сделано в текущем году.

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Теги:
Реконструкция Стадион
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