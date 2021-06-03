Глеб Никитин и Константин Тимофеев обсудили судьбу нижегородских ЖК "Солнечный" и "Гелиос" Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 8 июня 2021 года провел в Москве рабочую встречу с руководителем Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константином Тимофеевым. К ним присоединился заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Об итогах встречи рассказали в пресс-службе правительства.

Как отметил Глеб Никитин, правительство Нижегородской области в 2021 году совместно с федеральным Фондом продолжает реализацию мероприятий, направленных на восстановление прав пострадавших граждан. Для каждого многоквартирного дома, включенного в Единый реестр проблемных объектов, определен свой механизм восстановления прав пострадавших граждан.

Одной из тем встречи стала достройка трех домов застройщика ООО "Вертикаль" в Верхних Печерах (ЖК "Солнечный", "Гелиос").

"Незавершенные два жилых дома ЖК "Солнечный" и жилой дом "Гелиос" расположены в крупном молодом городском районе. Среди дольщиков немало семей с детьми. Мы обязательно будем и дальше развивать эту территорию. Считаем важным как можно скорее принять решение именно о достройке этих домов", - отметил Глеб Никитин.

Вопрос о завершении строительства домов вынесут на рассмотрение на наблюдательном совете Фонда до конца июня 2021 года.

Участники встречи также обсудили вопрос о завершении строительства проблемных объектов, по которым уже приняты решения наблюдательным советом Фонда, в том числе домов, входящих в состав ЖК "Новинки Смарт Сити".

"Совместная работа с Фондом идет в конструктивном ключе. Уверен, что достигнутые договоренности помогут пострадавшим нижегородцам-участникам долевого строительства скорее получить свои квартиры. Будем продолжать работу", - сказал Глеб Никитин.

Руководитель Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константин Тимофеев поделился информацией о ходе решения вопросов с "проблемными" домами.

"В Нижегородской области расположен один из первых жилых комплексов в стране, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда, – это "Новинки Smart City"... Достигли договоренности о том, что специалисты Фонда и представители региона ежеквартально будут проводить сверку по предбанкротному мониторингу застройщиков, которые осуществляют строительство объектов в Нижегородской области", – отметил Тимофеев.

Напомним, в конце 2020 года Арбитражный суд Нижегородской области признал компанию "Вертикаль" банкротом. А уже в январе 2021 года на застройщика завели уголовное дело.

Также сообщалось, что в ЖК "Новинки Smart City" построено 8 из 25 проблемных многоквартирных домов. Еще семь домов находятся в различной степени готовности, а 15 зданий – на уровне котлована. Коммуникации для всех этих долгостроев проложат к ноябрю 2021 года.