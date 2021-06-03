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Общество

Еще 20 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за минувшие сутки

10 июня 2021 12:22  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 172 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 10 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 167 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 10 июня составляет 1.03 (вчера - 1.08).

По данным на 10 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 119 702 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 250 (вчера - 2 204).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 113 670 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 106 человек, а 20 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 782.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 761 745 человек, в том числе за последние сутки протестированы 4303 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

Так, 27 мая было увеличено число разрешенных посетителей музеев до 100 человек. Площадь на одного посетителя музея и зоопарка теперь составляет 5 кв. метров, а не 10 кв. метров, как это было ранее.

Кроме этого, число одновременно занимающихся в секциях дополнительного образования и спортивной подготовки в помещениях увеличивается с 15 до 30 человек. На открытых площадках их число увеличивается с 25 до 50 человек.

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Теги:
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