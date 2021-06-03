Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 12 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

В Нижнем Новгороде 12 июня будет временно прекращено движение транспорта по Нижне-Волжской набережной. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, ограничения будут действовать с 00:01 до 23:00 субботы на участке от ул. Широкой до Благовещенской площади, а также на площади Маркина.

В связи с этим будет временно изменено движение общественного транспорта:

- автобус А-5 будет следовать по улицам Ильинской, Добролюбова и Зеленскому съезду - в оба направления;

- маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 в направлении площади Свободы будут следовать по Похвалинскому съезду и улицу Маслякова, через площадь Горького - и далее по улице Горького; в направлении Канавинского моста – по улицам Горького и Малой Покровской, а затем по Похвалинскому съезду;

- движение маршрутов А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, а также межмуниципального автобуса 304 будет организовано в направлении ул. Минина – по Похвалинскому съезду и улице Маслякова через площадь Горького, далее по ул. Горького, пл. Свободы, Варварку и Пискунова; в направлении Канавинского моста – по улицам Пискунова и Варварскую, через площадь Минина и Пожарского, далее снова по улице Варварской, через площадь Свободы, улицу Горького, площадь Горького, Малую Покровскую и Похвалинский съезд;

- автобусный маршрут А-45 проследует в направлении улицы Минина – по улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова; в направлении площади Горького – по улицам Пискунова и Варварскую, через площадь Минина и Пожарского, снова по улице Варварской до площади Свободы, и далее по улице Горького;

- движение автобусов А-71 и А-95 будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, по улице Горького до площади Свободы, улице Варварской до остановки "Площадь Минина и Пожарского"; в обратном направлении – от остановки "Площадь Минина и Пожарского" по улице Варварской, через площадь Свободы по улице Горького, Малой Покровской и далее по Похвалинскому съезду;

- путь следования маршрута Т-87 будет сокращен до остановки "Стрелка".

Напомним, в Ленинском районе Нижнего Новгорода в связи с ремонтно-восстановительными работами будет временно приостановлено движение транспорта на ул. Академика Баха. Улица будет перекрыта с 18:00 11 июня до 06:00 15 июня.

Также сообщалось, что с 4 до 26 июня в связи с ремонтно-восстановительными работами временно приостановлено движение транспорта по улице Минина - от дома №4 до пересечения с Музейным переулком.