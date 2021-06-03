"Поезда здоровья" приняли более 19 тысяч жителей отдаленных районов Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья" с начала работы в апреле 2021 года посетили 126 населенных пунктах Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Специалисты "поликлиник на колесах" приняли более 19 тысяч жителей области, а также провели около 24,5 тысячи исследований. Кроме того, по итогам осмотров порядка 10 тысяч человек получили консультации узких специалистов.

Передвижные лаборатории оснащены современным оборудованием, которое помогает определить опасные заболевания еще на ранней стадии и оперативно назначить лечение.

В результате более 6,6 тысячи нижегородцев направлены на дообследование, и более 1000 жителей отдаленных деревень и сел были госпитализированы.

В этих мобильных лечебно-диагностических комплексах жители региона могут получить консультации терапевта, кардиолога, онколога, хирурга, невролога, эндокринолога, офтальмолога, уролога, врача УЗИ-диагностики, а также пройти диспансеризацию.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" региону удалось закупить новые передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, других болезней. Они также войдут в состав передвижных поликлиник.

Кроме того, отметили в правительстве, в рамках реализации национального проекта "Демография" организована доставка к "Поездам здоровья" маломобильных граждан и жителей маленьких и отдаленных поселений.

Как уже сообщалось, "Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.