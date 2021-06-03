Глеб Никитин обещал разобраться с якобы принудительной вакцинацией в одном из нижегородских министерств Общество

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин взял на контроль ситуацию с принудительной вакцинацией и платными ПЦР-тестами для чиновников, о которой ему пожаловались подписчики в Instagram.

В частности, к главе региона обратился из пользователей соцсети: он сообщил Никитину, что сотрудников одного из министерств Нижегородской области якобы заставляют в обязательном порядке прививаться от коронавируса.



"...Заставляют вакцинироваться или угрожают увольнением. Некоторых не пускают на работу, требуют за свой счет делать ПЦР-тесты и на антитела. По 1400 рублей два раза в месяц. Остановите этот беспредел", - написал нижегородец с ником kotanto65.

Губернатор оперативно отреагировал на жалобу и заявил, что такое недопустимо.

"Если то, что вы говорите, правда, то это перегиб, напишите в Директ, какое конкретно министерство, разберёмся", - написал Никитин и добавил, что подобной практики нет ни в одной стране мира. Но при этом ПЦР-тесты могут потребовать организаторы публичных мероприятий - и это их право, сообщил глава региона.

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов также прокомментировал данную ситуацию.

"Задачи по обязательной вакцинации чиновников никто ни перед кем не ставил. Да, мы намерены широко информировать жителей о важности вакцинации, но она должна оставаться добровольной", - подчеркнул он.

Ранее руководитель лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной профессор Виктор Новиков рассказал, почему необходимо делать прививку от коронавируса именно сейчас.

Кроме того, министерство здравоохранения Нижегородской области заявило о подъеме заболеваемости коронавирусом в регионе.