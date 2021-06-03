Газ к земельным участкам россиян станут подводить бесплатно Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Газ к земельным участкам россиян станут подводить бесплатно. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 11 июня 2021 год.

Ранее законопроект был принят в третьем чтении Государственной думой России, а также одобрен Советом Федерации.

Напомним, что газ за счет государства планируется подводить от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границ участка домовладения конкретного человека. К газопроводу жители должны подключаться самостоятельно.

Изменения также предполагают введение института единого оператора газификации. Им станет "Газпром" как собственник Единой системы газоснабжения. На территориях, где компания не присутствует, будет выбран региональный оператор газификации. Ожидается, что единый или региональный оператор смогут привлекать средства на газификацию через механизмы льготных кредитов, займов и т.д.

Кроме того, поправки предусматривают изменение статуса региональных топливно-энергетических балансов из статистических документов в аналитические и прогнозные. Их будет утверждать первое должностное лицо субъекта Федерации. На основе этих балансов будут выстраиваться региональные программы газификации.

Отметим, уровень газификации Нижегородской области на 1 января 2021 года составил 77,5 %. При этом значительная часть населенных пунктов в северных районах региона остается негазифицированной.

Ранее сообщалось, что объем финансирования газификации в Нижегородской области в 2021 году составит более 2 млрд рублей. В текущем году в регионе планируется построить 93 км газовых сетей.