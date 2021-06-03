Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Названы сроки строительства новых линий метро
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
11 июня 2021 18:20  [86] Нижегородские экспортеры лекарств смогут получить субсидии на сертификацию продукции для внешних рынков
11 июня 2021 15:02  [149] ВТБ: рынок отреагирует на решение ЦБ повышением ставок по вкладам
11 июня 2021 14:46  [133] Представители краснодарского "Газпрома" посетили АПЗ для обмена опытом
11 июня 2021 13:57  [160] ВТБ Лизинг в мае нарастил продажи в автолизинге в полтора раза год к году
11 июня 2021 12:01  [137] Карта Opencard банка "Открытие" названа одной из лучших на рынке дебетовых карт с кешбэком
11 июня 2021 11:42  [230] Власти Арзамаса планируют снизить налог на недвижимость для ИП и самозанятых
11 июня 2021 11:33  [143] ВТБ проанализировал цели переводов клиентов через СБП
11 июня 2021 09:56  [191] Банк "Открытие" подарит клиентам – предпринимателям 25 тысяч рублей призового кэшбэка
11 июня 2021 09:32  [201] Более 130 новых рабочих мест создано в Нижегородской области на производстве трубопроводных систем
10 июня 2021 14:46  [302] ВТБ намерен удвоить долю цифровых кредитных карт
Бизнес

Нижегородские экспортеры лекарств смогут получить субсидии на сертификацию продукции для внешних рынков

11 июня 2021 18:20  [86] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

Нижегородские производители, которые экспортируют лекарства и медицинские изделия, смогут получить субсидии на сертификацию продукции для внешних рынков. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

В правительстве пояснили, что новая мера поддержки будет оказываться Российским экспортным центром в рамках реализации федерального проекта "Промышленный экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Черкасов рассказал, что поддержку получат, в первую очередь, экспортеры, которые наладили стабильные продажи продукции за рубеж.

"Теперь они смогут не только расширить географию поставок, но и вывести на иностранные рынки принципиально новую продукцию. Компенсации составят до 80 процентов от затрат на регистрацию за границей. Максимальный объем возмещения для производителей лекарств определен в размере 500 миллионов рублей за сертификацию одного продукта, для остальных производителей медизделий – 50 миллионов", - отметил министр.

Обязательным условием для получения субсидий при сертификации лекарственных средств является реализация за рубеж препаратов в течение пяти лет на сумму, превышающую субсидию в 10 раз, а при сертификации медицинских изделий – в течение трех лет также на сумму, превышающую субсидию в 10 раз.

Данная программа рассчитана на три года, добавили в правительстве. На эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено более 7 млрд рублей.

Максим Черкасов также рассказал, что из Нижегородской области активно экспортируются медицинские приборы и мебель. Основными рынками для экспорта этих изделий являются страны СНГ: Казахстан, Белоруссия и Армения. Так, объем экспорта медицинских приборов и устройств Нижегородской области в 2020 году увеличился в 2,1 раза и составил 5,4 млн долларов, поставки фармацевтической продукции нижегородского производства за рубеж увеличились на 29,6% и составили 104 млн долларов. А вот объем экспорта медицинской мебели за этот период возрос на 73% и достиг 2,4 млн долларов - по этому показателю Нижегородская область вышла на первое место в стране.

Ранее сообщалось, что группа STADA планирует инвестировать около €10 млн в расширение территории завода "Нижфарм" в Нижнем Новгороде за счет перенесения производства ряда лекарственных препаратов со своих зарубежных площадок. Такая мера позволит снизить стоимость этих препаратов для российского покупателя. Кроме того, новые продукты планируют поставлять на экспорт.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Нацпроект Экспорт
Поделиться:
Новости по теме
11 июня 2021 15:46  [180] Нижегородская область полностью перешла на электронное оформление медицинских лицензий
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph