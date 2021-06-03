Нижегородские экспортеры лекарств смогут получить субсидии на сертификацию продукции для внешних рынков Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

Нижегородские производители, которые экспортируют лекарства и медицинские изделия, смогут получить субсидии на сертификацию продукции для внешних рынков. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

В правительстве пояснили, что новая мера поддержки будет оказываться Российским экспортным центром в рамках реализации федерального проекта "Промышленный экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Черкасов рассказал, что поддержку получат, в первую очередь, экспортеры, которые наладили стабильные продажи продукции за рубеж.

"Теперь они смогут не только расширить географию поставок, но и вывести на иностранные рынки принципиально новую продукцию. Компенсации составят до 80 процентов от затрат на регистрацию за границей. Максимальный объем возмещения для производителей лекарств определен в размере 500 миллионов рублей за сертификацию одного продукта, для остальных производителей медизделий – 50 миллионов", - отметил министр.

Обязательным условием для получения субсидий при сертификации лекарственных средств является реализация за рубеж препаратов в течение пяти лет на сумму, превышающую субсидию в 10 раз, а при сертификации медицинских изделий – в течение трех лет также на сумму, превышающую субсидию в 10 раз.

Данная программа рассчитана на три года, добавили в правительстве. На эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено более 7 млрд рублей.

Максим Черкасов также рассказал, что из Нижегородской области активно экспортируются медицинские приборы и мебель. Основными рынками для экспорта этих изделий являются страны СНГ: Казахстан, Белоруссия и Армения. Так, объем экспорта медицинских приборов и устройств Нижегородской области в 2020 году увеличился в 2,1 раза и составил 5,4 млн долларов, поставки фармацевтической продукции нижегородского производства за рубеж увеличились на 29,6% и составили 104 млн долларов. А вот объем экспорта медицинской мебели за этот период возрос на 73% и достиг 2,4 млн долларов - по этому показателю Нижегородская область вышла на первое место в стране.

Ранее сообщалось, что группа STADA планирует инвестировать около €10 млн в расширение территории завода "Нижфарм" в Нижнем Новгороде за счет перенесения производства ряда лекарственных препаратов со своих зарубежных площадок. Такая мера позволит снизить стоимость этих препаратов для российского покупателя. Кроме того, новые продукты планируют поставлять на экспорт.