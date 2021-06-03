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Экономика

Группа STADA инвестирует около €10 млн в производство лекарственных препаратов в Нижегородской области

04 июня 2021 15:34  [133] Экономика

Фото: Нижфарм

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор АО "Нижфарм", исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер подписали меморандум о намерениях сотрудничества при реализации инвестпроекта в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Подписание документа состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума 4 июня. На церемонии также присутствовали полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и главный исполнительный директор STADA AG Питер Гольдшмидт.

Глеб Никитин отметил, что по итогам 2020 года медицинская отрасль в Нижегородской области показала внушительный рост: объем отгруженной продукции вырос более чем в два раза. К тому же, медицина является приоритетным направлением промышленности, а в регионе действует развитая инфраструктура поддержки бизнеса. "Рад, что "Нижфарм" развивается и намерен расширять свое производство в регионе", - заявил губернатор.

По условиям соглашения, стороны намерены сотрудничать в вопросах осуществления инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области. Так, группа STADA планирует инвестировать около €10 млн в расширение территории завода "Нижфарм" в Нижнем Новгороде за счет перенесения производства ряда лекарственных препаратов со своих зарубежных площадок. Такая мера позволит снизить стоимость этих препаратов для российского покупателя. Кроме того, новые продукты планируют поставлять на экспорт.

Проект планируется реализовать в течение трех лет - до 2024 года.

"Мы ценим STADA как надежного партнера, который успешно инвестирует в развитие фармацевтического производства и расширение продуктового портфеля своей локальной площадки "Нижфарм" - крупнейшего производителя лекарственных препаратов и медицинских изделий в Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), который проходит 2-5 июня.

Глава региона также уже подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), с госкорпорацией "Роскосмос", а также обсудил меры поддержки автопрома с ООО "Фольксваген Груп Рус".

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Теги:
Инвестиции Медицина и здоровье Соглашение
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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