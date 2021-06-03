Лакировка - один из самых популярных способов отделки деревянного пола. Она защищает его от повреждений и создает элегантный финишный эффект. Как покрыть паркет лаком, чтобы он надолго оставался стильным. Какие материалы нужны для защиты деревянного пола? Сколько слоев лака нужно нанести на паркет и как долго сохнет лакированная поверхность? Узнать цены на циклевку и покрытие лаком паркета http/doska-parket.ru/prajs-na-parketnyie-rabotyi/czenyi-na-cziklevku-stoimost-rabot вы можете на сайте.
Зачем лакировать деревянный пол?
Деревянный паркет придает интерьеру неповторимый характер. Дерево элегантное и теплое. Чтобы годами наслаждаться ее естественной красотой, нужно подумать о ее защите. Покрытие деревянного пола лаком - один из самых эффективных способов уберечь его от повреждений. Технологии, используемые в современных лакокрасочных продуктах для паркета, применяемые лаки, гарантируют получение поверхностей, чрезвычайно устойчивых к царапинам и истиранию.
Как покрыть паркет лаком?
Перед тем, как покрыть пол лаком, его необходимо хорошенько подготовить. Что понадобится:
Для нанесения лака понадобятся:
Защитите критические места защитной пленкой.
Пошаговая лакировка паркета
Как покрыть деревянный пол лаком? Вот инструкции, которые проведут вас через все этапы лакировки паркета.
Шаг 1. Подготовьте пол
Первый шаг - правильно подготовить деревянный пол перед нанесением выбранного вами продукта.
Первое шлифование следует производить бумагой с зерном 36-40, направляя машину под углом 45 градусов к направлению паркетной доски и текстуры древесины.
Шаг 2: Гидроизоляция пола
После шлифовки паркета его следует заделать шпаклевкой. Шпаклевка выровняет поверхность паркета и заполнит щели между досками. Для замазки используйте шлифовальную пыль и нитро-грунтовку.
Шаг 3: заключительные этапы шлифования перед лакировкой
После высыхания отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120. Направляйте шлифовальный станок по направлению падения света.
Шаг 4: лакирование паркета
Нанести первый слой лака валиком из мохера с коротким ворсом. Наносите лак равномерно, равномерными движениями и в одном направлении.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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