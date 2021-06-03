Как покрыть паркет лаком?

Лакировка - один из самых популярных способов отделки деревянного пола. Она защищает его от повреждений и создает элегантный финишный эффект. Как покрыть паркет лаком, чтобы он надолго оставался стильным. Какие материалы нужны для защиты деревянного пола? Сколько слоев лака нужно нанести на паркет и как долго сохнет лакированная поверхность? Узнать цены на циклевку и покрытие лаком паркета http/doska-parket.ru/prajs-na-parketnyie-rabotyi/czenyi-na-cziklevku-stoimost-rabot вы можете на сайте.

Зачем лакировать деревянный пол?

Деревянный паркет придает интерьеру неповторимый характер. Дерево элегантное и теплое. Чтобы годами наслаждаться ее естественной красотой, нужно подумать о ее защите. Покрытие деревянного пола лаком - один из самых эффективных способов уберечь его от повреждений. Технологии, используемые в современных лакокрасочных продуктах для паркета, применяемые лаки, гарантируют получение поверхностей, чрезвычайно устойчивых к царапинам и истиранию.

Как покрыть паркет лаком?

Перед тем, как покрыть пол лаком, его необходимо хорошенько подготовить. Что понадобится:

шлифовальный станок,

углошлифовальная машина,

ленточной шлифовальной машиной или наждачной бумагой с подходящей зернистостью (мелкозернистая или среднезернистая наждачная бумага).

Для нанесения лака понадобятся:

резиновые перчатки,

борьба,

щетка,

кошачьи туалеты,

шпатлевка для удаления полостей.

Защитите критические места защитной пленкой.

Пошаговая лакировка паркета

Как покрыть деревянный пол лаком? Вот инструкции, которые проведут вас через все этапы лакировки паркета.

Шаг 1. Подготовьте пол

Первый шаг - правильно подготовить деревянный пол перед нанесением выбранного вами продукта.

Первое шлифование следует производить бумагой с зерном 36-40, направляя машину под углом 45 градусов к направлению паркетной доски и текстуры древесины.

Шаг 2: Гидроизоляция пола

После шлифовки паркета его следует заделать шпаклевкой. Шпаклевка выровняет поверхность паркета и заполнит щели между досками. Для замазки используйте шлифовальную пыль и нитро-грунтовку.

Шаг 3: заключительные этапы шлифования перед лакировкой

После высыхания отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120. Направляйте шлифовальный станок по направлению падения света.

Шаг 4: лакирование паркета

Нанести первый слой лака валиком из мохера с коротким ворсом. Наносите лак равномерно, равномерными движениями и в одном направлении.

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