Нижегородский минздрав рекомендовал нижегородцам перейти на удалёнку Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьёва

В России наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19, в некоторых регионах снова вводятся ограничения. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев беречь своё здоровье и с вниманием относиться к своему окружению.

Некоторые рекомендации глава регионального минздрава изложил в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что подъём заболеваемости идёт на высокой скорости. Оперштаб тщательно анализирует ситуацию и делает прогноз на то, что будет происходить в ближайшее время. Предполагается, что подъем будет более интенсивным, чем год назад. Но пика второй волны можем не достигнуть,сообщил Мелик-Гусейнов.

В ускоренном темпе разворачивается коечный фонд и усиливаются мобилизационные мероприятия. Министр здравоохранения рассказал, что среди подхвативших инфекцию более 95% - непривитые, 4% - переболевшие и менее 1% - после вакцинации. Причём у тех, кто вакцинировался или заболел повторно, в основном, не выработались в необходимом количестве антитела.

Мелик-Гусейнов напомнил о необходимости соблюдать масочный режим даже привитым нижегородцам, чтобы минимизировать риски распространения инфекции в сложившейся ситуации.

Он рекомендовал работодателям по мере возможности перевести сотрудников на дистанционную работу, а работникам инициировать этот перевод.

Тем, у кого нет возможности работать в онлайн-формате, глава нижегородского минздрава рекомендовал организовать регулярное тестирование на COVID-19 и дважды в день измерять температуру.

Кроме того, Мелик-Гусейнов посоветовал избегать близких контактов с людьми, которые с вами не живут, и напомнил, что все больные обязаны находиться на карантине в течение 10–14 дней, даже если хорошо себя чувствуют.

Он попросил заботиться о больных соседях, спрашивать о их потребностях - и покупать для них лекарства и продукты, оставляя покупки под дверью. Для окружающих это будет гораздо безопаснее, чем если больной сам пойдёт в магазин.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов повторно привился от коронавируса. "Меня убедили наши вирусологи и инфекционисты. Многие медики, работающие в наших инфекционных госпиталях, тоже ревакцинировались", - рассказал он.