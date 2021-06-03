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Общество

Компания "Политехстрой" достроит ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде

15 июня 2021 13:47  [264] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

АО "Политехстрой" достроит ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно документации, состоялся аукцион на право завершения работ по строительству домов №6-7 и № 6-8 со встроенно-пристроенными административно-торговыми помещениями, подземной автостоянкой на 1-ой и 2-ой улицах Оранжерейные в Советском районе.

Цена контракта составила 1, 349 млрд рублей.

Отмечается, что все работы должны быть выполнены в течение 14 месяцев с даты заключения договора.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и Фонд защиты прав дольщиков в марте этого года заключили соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства шести проблемных жилых комплексов. Оно касается ЖК "Квартал Европейский" (Нижний Новгород, ул. Тимирязева), ЖК "На Гончарова" (Нижний Новгород, ул. Гончарова), ЖК "Радуга" (Дзержинск, ул. Советская), ЖСК "ЖД "Приокский" (Нижний Новгород, ул. Жукова), ЖК "Земляника" (Кстово, ул. Магистральная), ЖК "Сердце Нижнего" (Нижний Новгород, ул. Ильинская).

Напомним, проект ЖК "Европейский" предполагал строительство 8 многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой в центре Нижнего Новгорода. Застройщиком является ООО "Квартстрой-НН", которое в марте 2019 года признано банкротом.

Возведение домов в ЖК "Европейский" не осуществляется с апреля 2016 года. Степень строительной готовности дома № 6-7 летом этого года составлял 35%, еще одного дома (№ 6-8) – 75%.

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