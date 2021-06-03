Участниками нацпроекта "Производительность труда" стали 146 нижегородских предприятий Экономика

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

146 предприятий Нижегородской области стали участниками национального проекта "Производительность труда". По этому показателю регион занимает первое место среди субъектов РФ. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"К концу текущего года в нацпроект у нас должны были вступить 98 компаний. А уже сейчас участниками стали 146 предприятий – почти на 50% больше плана. Кроме того, мы в тройке лидеров по количеству обученных сотрудников на предприятиях. Сейчас их уже 1689, и число продолжает расти", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что важной частью данного нацпроекта стало обучение основам бережливого производства, благодаря чему сотрудники продолжают совершенствовать культуру труда на своих производствах. Еще один важный аспект, по мнению Никитина, - обучение руководящего состава.

"Среди руководителей нижегородских предприятий проводится обучение по программе управленческих кадров "Лидеры производительности", участниками которой уже стали 273 человека. По итогам 2019-го и 2020 года наш регион стал лидером по этому показателю", - отметил глава региона.

Напомним, что в Нижегородской области открылся III федеральный форум "Производительность 360". В нем принимают участие более 1000 человек. Кроме того, здесь соберутся более 80 экспертов из разных регионов России, которые обсудят наиболее острые вопросы развития экономики страны.

В программе форума предусмотрены экскурсии на производственные площадки участников нацпроекта "Производительность труда": ООО "Инком", АО "Промис", ЗАО "Завод "Труд", ООО "Биком", ООО "Автомеханический завод", АО "Теплоэнерго".

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что на сегодняшний день на нижегородских предприятиях, участвующих в нацпроекте, создано 63 потока-образца – эталонных участка, на которых отрабатываются инструменты бережливого производства. План по этому показателю также является лучшим по стране: он перевыполнен на 163%.

В частности, в Нижегородской области наибольшее в России количество компаний-автопроизводителей, участвующих нацпроекте, – более 25. Среди них и завод "Инком", который изготавливает электрические провода. Сюда перенимать опыт в рамках форума приехали специалисты по бережливому производству из восьми регионов России.

По словам представителя владельца компании ООО "Инком" Ильи Чернева, завод вошел в нацпроект "Производительность труда" в прошлом году. В качестве пилотного потока для применения технологий бережливого производства был выбран процесс изготовления жгута проводов на участке нарезки в цехе №1.

"Благодаря введению изменений на этом производственном участке время протекания технологического процесса уменьшилось на 81%, незавершенное производство снизилось на 34%, а выработка по потоку возросла на 25%. Также за первый квартал 2021 года на 4% улучшилась оборачиваемость запасов, сократился брак. В конечном итоге, комплексная государственная поддержка помогла нашему заводу не только повысить производительность, но и увеличить выручку на 46%", - отметил представитель завода.

Помимо работ в рамках нацпроекта "Производительность труда", предприятие получило льготный заем на сумму 130 млн рублей по программе Минэкономразвития РФ "1764".

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых субъектов РФ, включившихся в нацпроект "Производительность труда". В 2017 году его участниками в пилотном режиме стали 16 предприятий. Сейчас же благодаря нацпроекту повышением производительности труда в регионе занимается более 140 компаний из различных сфер.