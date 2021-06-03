Более 1000 человек принимают участие в форуме "Производительность 360" в Нижегородской области Бизнес

Более 1000 человек принимают участие в III федеральном форуме "Производительность 360" в Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия - министерство экономического развития РФ и федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в мероприятии планируется участие министра экономического развития РФ Максима Решетникова, генерального директора ФЦК Николая Соломонп, руководителя центра развития системы управления операционной деятельностью ПАО "Газпром нефть" Евгения Булгакова, исполнительного вице-президента филиала ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге Масаси Исида, а также глав регионов РФ.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в течение двух дней форум станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов повышения производительности и реализации нацпроекта "Производительность труда".

"Федеральный форум "Производительность 360" проходит в Нижегородской области уже в третий раз. В этом году на мероприятии соберется более 80 экспертов из разных регионов России, которые обсудят наиболее острые вопросы развития экономики страны", - заметил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что Нижегородская область стала одним из первых субъектов РФ, включившихся в нацпроект "Производительность труда".

"Нижегородская область была выбрана местом проведения форума неслучайно. Включаясь в нацпроект, мы уже обладали серьезными наработками в сфере повышения производительности труда - еще в 2017 году в регионе была утверждена приоритетная программа "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Тогда ее участниками в пилотном режиме стали 16 предприятий. Сейчас же благодаря нацпроекту повышением производительности труда в регионе занимается более 140 компаний из различных сфер", - заявил Глеб Никитин.

Федеральный форум "Производительность 360" проходит в Нижнем Новгороде 15 и 16 июня. Помимо деловой части, в рамках форума состоится церемония награждения победителей федерального конкурса лучших практик. В 2021 году в нем будут представлены две номинации: "Лучшая практика повышения производительности труда" и "Лучшее предложение по улучшению".