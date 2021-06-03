Мининский университет Нижнего Новгорода с 15 июня перешел на дистанционное обучение Общество

Мининский университет Нижнего Новгорода с 15 июня перешел на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба вуза.

Как отметил и.о. ректора Виктор Сдобняков, в вузе наблюдается стабильна ситуация несмотря на рост заболевших COVID среди нижегородцев. "Однако, было принято решение перейти на дистанционный формат обучения. Кроме того, поручил минимизировать и очное присутствие сотрудников в здании университета, а совещания будут проходить в режиме ВКС. В вузе также усилена работа и по дезинфекции", - добавил и.о. ректора, подчеркнув, что на территории вуза действует масочный режим, а на входе обязателен замер температуры.

Стоит отметить, что в Мининском университете запрещены также массовые мероприятия, решается вопрос проведения выпускного, который должен состоятся был 1 июля.

Напомним, что министерство здравоохранения Нижегородской области заявило о подъеме заболеваемости коронавирусом в регионе.

Ранее сообщалось, что Нижегородский лингвистический университет переходит в режим онлайн из-за COVID-19.Сдача экзаменов и защита дипломных работ во время летней сессии будут организованы в дистанционном режиме.