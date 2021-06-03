Футбольный матч Россия-Финляндия и концерт группы "Братья Грим" можно будет увидеть на площадке "Спорт Порт" 16 июня Спорт

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

Около стадиона "Нижний Новгород" 16 июня состоится фан-фестиваль. На площадке "Спорт Порт" будет организована трансляция матча Россия-Финляндия, а также запланирована обширная развлекательная программа. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Сборная России сыграет с командой Финляндии во втором туре группового этапа Евро-2020. Матч пройдёт на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, начало - в 16:00. На площадке "Спорт Порт" будут установлены два светодиодных экрана размером 6х4 метра для трансляции этого матча.

Кроме того, в рамках чемпионата Европы по футболу и фестиваля Российского футбольного союза "Наши парни. Играем за вас" около нижегородского стадиона в 14:00 начнётся фан-фестиваль.

Программа:

14.00 Начало работы фан-фестиваля. Автограф-сессия с амбассадорами сборной России по футболу Дмитрием Булыкиным и Александром Ширко. Welcome-сет от DJ Beloff и DJ Kost.

14:30 Матч между экс-игроками сборной России и зрителями;

14:40 Футбольный фристайл. Выступление коллектива Rude boy live sax;

15:10 Выступление хедлайнера – группы "Братья Грим";

16:00 Начало трансляции матча Россия - Финляндия;

16:45 Перерыв между таймами. Выступление кавер-группы Black ties;

18:00 Завершение работы фан-фестиваля.

Вход для болельщиков на территорию стадиона будет организован через 1-й гейт, начиная с 14:00.

В правительстве Нижегородской области подчеркнули, что в регионе по-прежнему действуют "антиковидные" ограничения, поэтому посетителям фан-зоны необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. На входах всем будет измерена температура. В связи с существующими требованиями, максимальная вместимость фан-зоны площадью 20 тыс. кв. м ограничена количеством 2 тыс. человек.

Напомним, чемпионат "Евро-2020" был отменен в прошлом году из-за пандемии и перенесен на 11 июня - 11 июля 2021 года. В этом году игры пройдут в 11 городах 10 стран, в том числе в России - в Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде, помимо работы фан-зоны, будет организована трансляция счета вечерних матчей на телебашне в режиме реального времени: в виде художественной подсветки с использованием цветов национальных флагов играющих команд.