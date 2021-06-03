Стало известно, когда ЦСКА, "Рубин" и "Зенит" приедут в Нижний Новгород в рамках РПЛ сезона 2021-2022 Спорт

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

15 июня стал известен предварительный календарь Тинькофф РПЛ сезона 2021-2022 годов. В элитном дивизионе российского футбола впервые примет участие и нижегородская команда.

Стартует сезон в столице Приволжья: в первом туре ФК "Нижний Новгород" на своём поле будет принимать клуб "Сочи". Завершится сезон Российской Премьер-Лиги 2021-2022 также на нижегородском стадионе: 21 мая следующего года наша команда сыграет с чемпионом России – питерским "Зенитом".

Пока календарь домашних игр ФК "НН" выглядит следующим образом:

- "Сочи" (1 тур, 23-26 июля);

- "Уфа" (4 тур, 13-16 августа);

- "Ростов" (5 тур, 20-23 августа);

- "Арсенал" (8 тур, 17-20 сентября);

- ЦСКА (9 тур, 24-27 сентября);

- "Краснодар" (12 тур, 22-25 октября);

- "Локомотив" (13 тур, 29 октября - 1 ноября);

- "Крылья Советов" (16 тур, 26-29 ноября);

- "Рубин" (17 тур, 3-6 декабря);

- "Урал" (19 тур, 25-28 февраля);

- "Спартак" (22 тур, 18-20 марта);

- "Динамо" (24 тур, 8-11 апреля);

- "Химки" (25 тур, 15-18 апреля);

- "Ахмат" (28 тур, 6-9 мая);

- "Зенит" (30 тур, 21 мая).

На выезде ФК "Нижний Новгород" сыграет следующие туры:

- "Урал" (2 тур, 30 июля - 2 августа);

- "Спартак" (3 тур, 6-9 августа);

- "Химки" (6 тур, 27-29 августа);

- "Динамо” (7 тур, 10-13 сентября);

- "Рубин" (10 тур, 1-3 октября);

- "Крылья Советов" (11 тур, 15-18 октября);

- "Ахмат" (14 тур, 5-7 ноября);

- "Зенит" (15 тур, 19-22 ноября);

- "Краснодар" (18 тур, 10-13 декабря);

- ЦСКА (20 тур, 4-7 марта);

- "Уфа" (21 тур, 11-14 марта);

- "Ростов" (23 тур, 1-4 апреля);

- "Локомотив" (26 тур, 22-25 апреля);

- "Арсенал" (27 тур, 29 апреля - 2 мая);

- "Сочи" (29 тур, 13-16 мая).

Согласно регламенту РПЛ, клубы, участвующие в еврокубках, имеют право выразить свои пожелания - тогда в календаре могут появиться изменения.

Напомним, 16 июня около стадиона "Нижний Новгород" состоится фан-фестиваль. На площадке "Спорт Порт" будет организована трансляция матча Россия-Финляндия, а также запланирована обширная развлекательная программа, в том числе концерт группы "Братья Грим".