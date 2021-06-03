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Общество

Торговые павильоны в подземном переходе у Дворца спорта будут демонтированы

16 июня 2021 16:52  [41] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение благоустроить территорию возле подземного пешеходного перехода у Дворца спорта, освобожденную от торговых павильонов.

Напомним, первый из бесхозных мини-маркетов здесь демонтировали 7 июня. Он был построен ещё в начале 2000-х годов. Торговый павильон давно не ремонтировался, территория рядом не благоустраивалась. В связи с этим администрация приняла решение о его демонтаже. Также администрация сообщала, что все торговые объекты, которые находятся над подземными переходами в районе Дворца спорта также будут снесены, поскольку они признаны незаконно установленными.

Юрий Шалабаев рассказал, что торговые павильоны долгое время закрывали вид на площади перед Дворцом спорта - и теперь, наконец, демонтированы. Рядом с этим местом - в сквере на пр. Гагарина - проводятся работы по программе "Формирование комфортной городской среды", поэтому глава города дал поручение разработать проект благоустройства пространства у перехода, включая конструкцию над входом. Они должны вписываться в единую концепцию благоустройства прилегающей территории.

Кроме того, глава администрации Советского района Сергей Колотов рассказал, что в ближайшее время начнётся демонтаж торговых павильонов в самом подземном пешеходном переходе.

"Переход был построен в 1990-х годах, и торговля там началась почти сразу. Ларьки занимают почти половину пространства, предназначенного для того, чтобы пешеходы могли безопасно перейти дорогу. Предпринимателям было предложено освободить подземный переход от торговых объектов", - уточнил Колотов.

При этом, уточнили в администрации, предприниматели могут выбрать иное место для размещения своих торговых точек и обратиться с заявлением о включении места в Схему размещения торговых объектов на территории города. После этого им придётся принять участие в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект Торговля
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