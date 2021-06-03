Контроль за соблюдением масочного режима ужесточили в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Контроль за соблюдением масочного режима ужесточили в Нижегородской области. Соответствующее поручение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал по итогам совещания с профильными блоками правительства региона, представителями Роспотребнадзора и правоохранительных органов.

"В регионе и в стране в целом значительно усложнилась ситуация с коронавирусом. Растет число заболевших, среди которых много молодых, в мире выявляются новые штаммы, зафиксировано немало трудных случаев. Только в июне мы развернули более 1400 дополнительных коек. Все больше медиков вовлекается в борьбу с коронавирусом. Это повышает нагрузку на систему здравоохранения. Для того чтобы помочь врачам, необходимо усилить контроль за мерами безопасности", - заявил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, все организации с пребыванием людей, должны обеспечить неукоснительное соблюдение масочного режима. Это в первую очередь касается организаций транспорта и торговли.

"Сейчас мы понимаем, что можно избежать приостановки деятельности каких-либо отраслей экономики. Главное, чтобы предприниматели и руководители исполняли требования указа о защите посетителями органов дыхания, соблюдении дистанции и одновременного скопления людей на отдельной территории. Также прошу всех жителей региона максимально ответственно отнестись к своему здоровью. Если у вас пока нет необходимой защиты, то лучше без необходимости не посещать места массового скопления людей", - сказал глава региона.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области накануне сообщил о скоростном подъеме уровня заболеваемости на территории региона. Предполагается, что подъем будет более интенсивным, чем год назад. Но пика второй волны можем не достигнуть, сообщил Мелик-Гусейнов. Тем не менее, глава минздрава призвал нижегородцев перейти по возможности на удаленную работу.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в Нижегородской области уже циркулируют три новых штамма коронавируса. Речь идет о британском, индийском и южно-африканском. Глава регионального Минздрава предупредил, что широкое распространение получил индийский штамм Delta Covid.