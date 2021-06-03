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Нижегородскую область высоко оценили на форуме "Производительность 360"

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Место проведения форума

Место проведения форума

Фото: из группы Нижегородской ярмарки в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Федеральный форум "Производительность 360" прошел в Нижнем Новгороде. Он объединил более 1000 участников из 68 регионов, где реализуется национальный проект "Производительность труда". Об этом стало известно в ходе пленарного заседания второго дня мероприятия.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, присутствовавшего на заседании в формате видео-конференц-связи, за время реализации нацпроекта количество его участников выросло в разы. В том числе, в 2020 году к нему присоединилась тысяча предприятий. В настоящий момент в проекте - 2500 предприятий. Еще около 2000 предприятий находятся в очереди. 

"Проект прошел с хорошими темпами, не потеряв набранной динамики. Его задача - повышение устойчивости экономики к изменениям и вызовам. Формирование нового сознания у работников - это большой вызов, который нам всем предстоит преодолеть. И он, как любой такой вызов, не преодолевается за год или два, а только постоянным внедрением и достижением успехов, которые должен чувствовать каждый работник", - отметил министр.

"Достижим ли показатель в 30%? С моей точки зрения достижим с учетом новых возможностей, которые открываются. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что у всех своя ситуация. Мы всегда рассматривали 30% как наш совместный ориентир с предприятиями. И недостижение этой цифры ни в коем случае не должно приводить к каким-то наказаниям. Если предприятие добросовестно все необходимые усилия принимало, и что-то не получилось, надо садиться и объективно разбираться с предприятиями - почему так вышло и что нужно сделать дополнительно. Воспримите это как официальную позицию министерства, будем ее отстаивать", - заявил Максим Решетников.

Как пояснил директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Александр Молодцов, главной целью форума "Производительность 360" является знакомство и обмен опытом между главами предприятий.  

В рамках деловой программы форума более 80 спикеров обсудили вопросы, направленные на повышение эффективности предприятий России. Гостями форума стали исполнительный вице-президент филиала компании "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге Масаси Исида и губернатор Рязанской области Николай Любимов, активно поддерживающие технологии бережливого производства.

Представители министерства и Федерального центра компетенций (ФЦК) отметили Нижегородскую область как один из самых активных регионов по реализации нацпроекта.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал, что в нем на сегодняшний день участвует 146 предприятий.

"Предприятия Нижегородской области очень активны. Все показатели мы стабильно перевыполняем. Из года в год Нижегородская область либо лучшая в стране, либо в тройке по этим показателям. В нашем регионе это, конечно, в основном обрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс. Скорее всего в ближайшее время увидим торговлю. В Нижегородский области предприятия занимаются не только торговлей, но часто и производством", - отметил Андрей Саносян.

Заместитель губернатора напомнил, что помимо федеральной поддержки предприятиям оказывается и региональная. В частности, он упомянул программы субсидирования и "доращивания" предприятий, когда технологии бережливого производства внедряются для повышения их производительности, если они не дотягивают до показателей нацпроекта. Сейчас в программе уже участвуют девять предприятий, подано две заявки, одно - перешагнуло порог по доходам и смогло попасть в нацпроект.

"Форум имеет очень серьезное значение. Мы очень рады, что к нам приезжают со всей страны и участники, и те, кто со стороны государства регулирует эту работу", - сказал Андрей Саносян.

В рамках форума было подписано три соглашения ФЦК - с ОАО "Российские железные дороги", IT-компанией КРОК и ПАО "Промсвязьбанк".

"В рамках национального проекта до 2024 года финансирование происходит из федерального бюджета по определенным критериям. Сейчас формируется целый пласт компаний, которые либо не подходят под критерии вхождения в проект (например не входят в пять базовых несырьевых отраслей), либо хотят получить точечные услуги, которые не входят в стандартный пакет. Мы очень рассчитываем, что к проекту присоединятся крупные компании", - пояснил значимость данных соглашений генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

"РЖД активно вступает в фазу сотрудничества. Мы предварительно уже провели совместную работу, и коллеги почувствовали в этом для себя определенную пользу. "КРОК" - это компания с которой мы заключаем сотрудничество по цифровым решениям. Сейчас очень много предложений со стороны этой компании, потому что такая, как у нас, клиентская база в 11 тысяч предприятий им очень интересна. Банки тоже стали проявлять инициативу, потому что элементы этой системы универсально применимы для каждой сферы", - добавил Николай Соломон.

Напомним, что в первый день форума "Производительность 360" для участников были организованы экскурсии на производственные площадки участников нацпроекта "Производительность труда": ООО "Инком", АО "Промис", ЗАО "Завод "Труд", ООО "Биком", ООО "Автомеханический завод", АО "Теплоэнерго".

Напомним также, что Нижегородская область стала одним из первых субъектов РФ, включившихся в нацпроект "Производительность труда". В 2017 году его участниками в пилотном режиме стали 16 предприятий. Сейчас же благодаря нацпроекту повышением производительности труда в регионе занимается более 140 компаний из различных сфер.

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