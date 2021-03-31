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Бизнес

Круглогодичное выращивание овощей на Бору начнется до середины 2021 года

14 апреля 2021 12:58  [55] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ГК "РОСТ" планирует приступить к круглогодичному выращиванию овощей на Бору Нижегородской области до середины 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона.

Как рассказал собеседник агентства, в настоящее время инвестор завершил основные строительные работы на объекте, и осталось благоустроить территорию. Комплекс начнет функционировать до первого полугодия этого года.

Ранее ввод в эксплуатацию тепличного комплекса планировался в 2020 году. ГК "РОСТ" приступила к его созданию в 2018 году.

Из-за переноса срока эксплуатации параметры проекта не изменились: инвестиции в создание теплиц оцениваются в 5,11 млрд рублей.

Общая площадь комплекса составит 17,3 га. В теплицах будут выращивать овощи закрытого грунта с использованием современной технологии досветки растений и автоматизированного контроля микроклимата и роста растений.

Такая технология позволит круглый год собирать с 1 кв метра по 70 кг томатов и 140 кг огурцов.

В середине 2020 года в региональном правительстве заявляли, что Нижегородская область пока не обеспечивает себя полностью тепличными овощами. В холодное время года регион зависит от сторонних поставок, поэтому власти договорились с руководством ГК "РОСТ" о возможности строительства еще одного крупного тепличного комплекса.

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Теги:
Бор Продовольствие Сельское хозяйство
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