Стала известна степень готовности развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство многоуровневой транспортной развязки на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде идет быстрыми темпами. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

"Набранные темпы строительства направлены на достижение максимальной строительной готовности объекта в 2021 году", - заявили в ведомстве.

Согласно информации, ежедневно на объекте работает 326 человек и 84 единицы техники.

К настоящему времени на 100% выполнено устройство опор съездов. Также завершаются буровые работы для устройства буронабивных свай – выполнено 304 из 314 (97% готовности). На 97% выполнен монтаж кабельных колодцев для сетей связи, на 90% - кабельной трассы.

Работы по устройству опор основного хода выполнены на 72% (18 из 25 штук). Переустройство сетей водоснабжения и водоотведения проведено на 50%. Шумозащитное остекление завершено на 20,3% (2,310 тысяч кв. м из 11,4 тысяч кв. м).

Кроме того, заключено компенсационное соглашение и ведутся работы по переустройству сетей МРСК Центра и Приволжья.

Напомним, что работы по строительству развязки начались 15 сентября 2020 года. Полностью завершить строительство транспортной развязки, согласно контракту, должны в 2022 году. Однако, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что движение пустят уже в конце 2021 года.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с ул.Культуры на ул.Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Стоимость работ составляет 4,56 млрд рублей.