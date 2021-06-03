Глеб Никитин планирует ревакцинироваться в ближайшее время Общество

Глеб Никитин Фото: архив из аккаунта Instagram Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин планирует ревакцинироваться в ближайшее время. Об этом глава региона написал в своем аккаунте в Instagram.

Он также напомнил, что вакцинация проводится бесплатно.

"Вакцинация многократно снижает вероятность заболевания или обеспечивает протекание болезни в более легкой форме. Знаю это по себе - после вакцинации контактировал с инфицированными и не заболел. И побочных эффектов не имел и о таких не слышал. В ближайшие дни пройду повторное вакцинирование", - написал Глеб Никитин.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области накануне сообщил о скоростном подъеме уровня заболеваемости на территории региона. Предполагается, что подъем будет более интенсивным, чем год назад. Но пика второй волны регион может не достигнуть. Тем не менее, глава минздрава призвал нижегородцев перейти по возможности на удаленную работу.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в Нижегородской области уже циркулируют три новых штамма коронавируса.