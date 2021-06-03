Четыре новых резидента присоединятся к ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Четыре инвестиционных проекта получили поддержку на заседании второго экспертного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" 15 июня 2021 года. об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.

В частности, новыми резидентами ОЭЗ "Кулибин" станут компании "РусСилика", "СейвТул", "Исследовательский центр" и лабораторный технопарк "Технопарк H2О".

"Особая экономическая зона развивается. Со стороны инвесторов мы видим к ней серьезный интерес и готовность приступить к реализации проектов в кратчайшие сроки. После двух экспертных советов, которые у нас прошли, резидентами ОЭЗ стали уже семь компаний. Это хороший результат, учитывая, что особая экономическая зона "Кулибин" была создана чуть больше года назад", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, компания "РусСилика" - дочернее предприятие ГК "Титан" - построит на территории ОЭЗ импортозамещающее предприятие по выпуску микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Компания намерена вложить в строительство порядка 5 млрд рублей. Запуск производства запланирован на 2023-2024 года. Соглашение о сотрудничестве по данному инвестпроекту подписали Глеб Никитин и председатель совета директоров АО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня 2021 года.

"Для нас важно, что площадку рассматривают для своих проектов компании, чья специализация напрямую связана с профилем территории. Это позволяет сохранить и развить промышленный потенциал площадки", - добавил глава региона.

Ещё одним резидентом ОЭЗ стала компания "СейвТул", которая является уникальным разработчиком и производителем пиротехнических ножниц, которые не имеют аналогов в мире. Этот аварийно-спасательный инструмент применяется в экстремальных условиях при извлечении пострадавших во время ДТП, разборе завалов, при ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Объем инвестиций в проект составит 132,5 млн рублей, ориентировочный срок запуска производства – 2022 год.

Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов сообщил, что общий объем инвестиций существующих семи резидентов ОЭЗ "Кулибин" по итогам двух экспертных советов составляет почти 9 млрд рублей. Причём это результат только одного года работы ОЭЗ.

"За такой небольшой период мы выполнили показатели 10-летнего периода по объему привлеченных инвестиций. Наш собственный проект – "Технопарк H2О" - сегодня также получил статус резидента. Он будет предназначен для наукоемких проектов и научно-исследовательских работ. Площадь лабораторного корпуса составляет 9,25 тысячи квадратных метров. Особенно воодушевляет, что треть площадей уже в брони. Это наши потенциальные резиденты, которые ждут, когда будет готова площадка. Мы рассчитываем открыть технопарк уже в 2022 году", - рассказал Халитов.

В состав технопарка войдут лаборатории, офисные площади, общественные пространства для проведения научных, образовательных и культурных мероприятий, форумов и выставок, а также компания "Исследовательский центр", которая будет заниматься разработкой технологий мало- и среднетоннажной химии.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян подчеркнул, что резидентами ОЭЗ становятся только предприятия с высокой степенью проработки проектов.

"Мы приветствуем инвесторов в нашем регионе и готовы содействовать в реализации проектов всем, кто готов добросовестно вести бизнес. Для этого, помимо ОЭЗ, в регионе созданы три территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), работают технопарки и бизнес-инкубаторы. Предпринимателям в любой момент готовы оказать поддержку Корпорация развития региона, инвестиционные уполномоченные, центры "Мой бизнес", органы исполнительной власти", - отметил Андрей Саносян.

Заместитель губернатора заявил, что благодаря этой работе по итогам нацрейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ), Нижегородская область поднялась с 18-го на 6-е место за год в стране, впервые попав в ТОП-10.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Ее площадь составляет 72,3 гектара. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. В октябре 2020 года были выбраны первые резиденты ОЭЗ - "Пластматика", "Хома Адгезив" и "РТ-Композитные газовые баллоны". Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" является Корпорация развития Нижегородской области.