Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
17 июня 2021 13:06  [1] Почти на 2 млрд рублей снизился муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился с начала года
17 июня 2021 11:00  [105] Около 850 млн рублей вложат в цифровизацию системы образования Нижегородской области в 2021 году
17 июня 2021 10:51  [82] "2020 год был испытанием на прочность для экономики и всех ее субъектов", - Глеб Никитин
17 июня 2021 10:11  [212] Стала известна степень готовности развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде
16 июня 2021 16:26  [177] Собственные доходы Нижнего Новгорода планируется увеличить на 239,5 млн рублей
16 июня 2021 16:17  [220] Штатная численность контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода может быть увеличена в два раза
16 июня 2021 15:11  [191] Меры поддержки отдельных категорий граждан значительно расширены за пять лет
16 июня 2021 12:40  [328] Четыре новых резидента присоединятся к ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области
16 июня 2021 09:56  [283] Минфин России представил на обсуждение проект об изменении льготных ипотечных программ
16 июня 2021 09:09  [322] Более 13,5 млн рублей направят на берегоукрепление в границах бывшего грузового района Нижегородского порта
Экономика

Почти на 2 млрд рублей снизился муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился с начала года

17 июня 2021 13:06  [1] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти на 2 млрд рублей снизился муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился с начала года. Об этом сообщили в городском департаменте финансов.

Согласно информации, он составил 10,9 млрд рублей.

"Мы ведем планомерную работу по снижению долговых обязательств города, не останавливали ее даже во время пандемии. Кроме того, большое внимание департамент финансов уделяет в последнее время снижению кредиторской задолженности муниципальных учреждений. По сравнению с 2019 годом ее удалось снизить в 14 раз", – заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU), прогноз "Стабильный" и облигаций города — на уровне A-(RU).

По мнению экспертов, кредитный рейтинг обусловлен сравнительно высокими показателями развития экономики и ограниченной гибкостью бюджетных расходов.

Прогноз "Стабильный" предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Городская дума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph