Почти на 2 млрд рублей снизился муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился с начала года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти на 2 млрд рублей снизился муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился с начала года. Об этом сообщили в городском департаменте финансов.

Согласно информации, он составил 10,9 млрд рублей.

"Мы ведем планомерную работу по снижению долговых обязательств города, не останавливали ее даже во время пандемии. Кроме того, большое внимание департамент финансов уделяет в последнее время снижению кредиторской задолженности муниципальных учреждений. По сравнению с 2019 годом ее удалось снизить в 14 раз", – заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU), прогноз "Стабильный" и облигаций города — на уровне A-(RU).

По мнению экспертов, кредитный рейтинг обусловлен сравнительно высокими показателями развития экономики и ограниченной гибкостью бюджетных расходов.

Прогноз "Стабильный" предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.