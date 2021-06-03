Нижегородцев эвакуировали из трех стран из-за COVID-19 в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцев пришлось эвакуировать из трех зарубежных стран в связи с распространением COVID-19 в 2021 году. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов в ходе пресс-конференции 17 июня 2021 года.

"В этом году россияне оказались в неприятной ситуации в Непале, Танзании и Турции. Когда было закрыто авиасообщение с этими странами, россияне, в том числе нижегородцы, не могли вернуться на Родину. Были организованы вывозные рейсы", - рассказал он.

По словам Сергея Малова, речь идет о "сотнях нижегородцев".

Он напомнил, что в 2020 году в рамках вывозной кампании было эвакуировано 313 тысяч россиян из 138 стран мира. Среди них было около 1300 нижегородцев.

Ранее сообщалось, что сейчас прямое авиасообщение России открыто с 44 странами.

Напомним, по мнению Сергей Малова, в ближайшее время международные границы не будут закрыты.